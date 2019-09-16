SEVENTEEN正规专辑《An Ode》发行 主打歌《毒：Fear》

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SEVENTEEN第三张正规专辑《An Ode》于本月16日正式发行。主打歌《毒：Fear》的MV也随歌曲音源一同公开。

《An Ode》距离上一张正规专辑已时隔1年10个月。所有成员均参与了收录歌曲的词曲创作，将各自希望传递出的信息融入音乐之中，打造了一张以“SEVENTEEN传递的旋律”为主题的优质专辑。

新专辑主打歌《毒：Fear》以贝斯为伴奏主旋律，是一首R&B风格的歌曲。歌曲将每个人都会有的“恐惧”情感比喻为“毒”，成员用及其具有爆发力的嗓音演绎了歌曲，凸显出组合的力量感，同时也展现出SEVENTEEN独有的性感魅力。

包括主打歌《毒：Fear》在内，专辑还收录了提前公开曲《HIT》，以及《Let me hear you say》《Lucky》《Snap Shoot》《Happy Ending》等共11首风格各异的歌曲，全方位展现了SEVENTEEN的音乐魅力。

新专辑一经发表，不仅在国内获得不错反响，也受到海外歌迷及音乐媒体的瞩目。新专辑在美国、加拿大、印尼、越南等24个地区的iTunes韩流专辑榜中排名第一，主打歌《毒：Fear》还在新加坡、法国、英国等13个地区的iTunes歌曲榜中夺冠。