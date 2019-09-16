国际基准：数字货币并非货币和金融资产

ⓒYONHAP News

国际财务报告准则(IFRS)解释委员会为数字货币定性：数字货币不是货币，也不属于金融资产。这与韩国政府一直以来的立场一致。韩国政府不认同数字货币是货币或金融资产，并对将其纳入制度范围持否定态度。





此前，世界各国对数字货币性质定义各不相同。包括日本在内的部分国家对数字货币态度相对友好，中国、俄罗斯等国则取缔了数字货币交易。美国和多数欧洲国家则采取中间态度，虽未取缔数字货币交易，但由于担心数字货币会对美元和欧元等现有货币构成威胁，在激活市场方面并不积极。因此，上述权威解释使得数字货币的性质更加明确。





韩政府对数字货币实行严格管控是希望杜绝其副作用，包括金融诈骗、投机、洗钱等。恐怖主义、犯罪组织等利用数字货币作为洗钱渠道已成一大国际问题。韩国政府在国内实施数字货币交易实名制，并且努力推进相关法律的修订。有关特定金融交易信息报告和使用的《特定金融信息法》 对经办单位的申报、反洗钱义务、未建立监督手段时的处罚等都做了规定。黑客攻击造成的损失也是一大问题。由于投资过热造成数字货币价格暴涨，黑客入侵交易所盗取巨额资金的事件屡屡发生。此前，北韩黑客窃取20亿美元数字货币，美国政府将北韩三大黑客集团列入制裁名单。





官方定义数字货币也将使征税标准变得更加明确。若将数字货币视为存货资产或无形资产，有可能成为增值税征收对象。韩国政府并未考虑征收附加税，纵观世界也几无先例，而且极易引起双重课税的争议，目前政府正在进行征收所得税方面的考量。另外，对数字货币进行定义也可省去在数字货币会计处理方面一直无所适从的企业的不少烦恼。