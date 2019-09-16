安全便捷的云服务供应商——韩国NBP公司

© NAVER BUSINESS PLATFORM Corp

韩国企业的一些新想法和新点子总是会给世界带来不一样的感觉，推动全球经济的发展。今天节目里，我们将带领大家走进韩国Naver网站旗下的商业平台NBP，这是韩国领先的互联网搜索引擎Naver旗下的云服务提供商。我们将与韩国NBP公司云服务平台市场营销部门负责人金秀彬（音译：김수빈）女士一道聊一聊他们公司。





云服务是指一种将数据存储在连接到互联网的服务器上的服务，个人用户和公司用户无论何时何地都可以在互联网上远程访问数据。这种便捷服务已被许多公司和机构采用，国内外的科技公司纷纷部署云服务，在这个领域激烈竞争，以扩大其在云服务市场中的影响力。韩国NBP公司成为第一家向国际组织提供云服务的韩国公司，NBP公司在由全球IT巨头亚马逊、谷歌和微软公司主导的市场中取得了令人瞩目的成就。韩国NBP公司的云服务拥有世界最高访问速度和世界一流的安全技术，其全天候运行的客户支持中心可以在5小时内快速响应客户需求，第一时间解决用户在使用过程中的各种问题，这是韩国NBP公司最终取胜的关键。





韩国Naver公司成立于1999年，是韩国最大的门户网站运营商，在韩国互联网服务领域保持着绝对的领导地位。Naver的移动应用每天有超过3000万用户使用，成为韩国使用最广泛的移动应用服务。作为这家大公司的“心脏”，韩国NBP公司管理着Naver公司各种服务的IT基础架构，为Naver的平稳运行保驾护航。实际上，当初许多人对韩国NBP公司在2017年推出新的云服务业务表示了担忧，因为云服务市场已经被全球巨头瓜分，许多国际大型企业都对这一领域投入巨资，已经抢占了市场，但韩国NBP公司希望通过创新技术，在这一领域闯出自己的一片天地，他们对未来发展仍然充满信心。





© NAVER BUSINESS PLATFORM Corp

韩国NBP公司在使用云服务运行Naver公司的各种应用服务方面拥有非常强大的技术实力，并拥有多年的运营经验。事实上，外国云服务运营商没有像韩国NBP公司那样管理过如此多的应用服务。凭借丰富的管理经验和强大的技术实力，韩国NBP公司可以为客户量身定制各种服务，能够有针对性地满足客户需求，这也是NBP公司的最大优势。尽管韩国NBP公司在云服务领域取得了诸多成就，但他们也从未满足于现状。公司一直致力于技术研发，在开发安全技术方面投入巨大的人力物力，旨在开发出最完美的安全技术，因为使用云服务的客户最担心也最关注的就是安全问题。





CSA STAR认证代表着安全可信赖，是英国标准协会和美国云安全联盟联合组织的云供应商安全控制认证。韩国NBP公司是首家获得CSA STAR金牌认证的韩国公司，这表明韩国NBP公司的云服务具有安全性和可靠性，为拓展全球市场奠定了坚实的基础。公司也将通过不断的技术创新继续引领云计算行业向着未来快速发展，为更多的国际客户提供安全可靠的服务。





云计算服务是改变世界的尖端技术之一，许多国家的科技公司都在这一领域增加投入，希望能够在云计算领域占据一席之地。韩国NBP公司是云计算服务领域的中坚力量，引领韩国云计算服务领域的技术创新。凭借在Naver公司的成功运营经验，韩国NBP公司拥有强大的技术实力和服务能力，我们相信韩国NBP公司必将成为支撑韩国国内云计算产业的支柱力量，在未来的国际竞争中脱颖而出，取得更大的发展。