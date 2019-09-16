全球首款折叠屏智能手机

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折叠屏智能手机开启了移动设备的新时代。自9月6日在韩国发布以来，三星电子公司推出的Galaxy Fold智能手机非常热销，许多消费者购买了这款折叠屏智能手机。那么，作为全球第一款折叠屏智能手机，它将给全球智能手机市场带来怎样的变化呢？今天，我们邀请到了韩国西江大学技术经营大学院的金渊鹤（音译：김연학）教授，与他共同聊一聊以上的话题。首先，请他为我们介绍一下三星折叠屏智能手机上市火爆销售的具体情况。





Galaxy Fold推出后受到了市场广泛关注和热烈欢迎。最初上市的第一批全新折叠屏智能手机大约5000部，仅用了12分钟便销售一空。三星电子公司为第二笔预购订单准备了约15000个手机，但是这个订单也在大约10分钟后关闭。最初抢购的消费者似乎对他们从未见过的全新折叠屏智能手机极为好奇。的确，折叠屏智能手机标志着移动技术进入了一个新时代。我们目前使用的智能手机鼻祖是2007年苹果公司发布的手机，2009年在韩国推出了智能手机。无论使用何种产品，消费者往往对已经使用了十年的产品感到厌倦。他们更期待有一款产品能够推动智能手机技术的跨越式发展。在智能手机市场增长持续低迷的大背景下，折叠屏智能手机有望重振停滞的智能手机行业。





Galaxy Fold的价格将近240万韩元。尽管如此，仍有很多人对世界上第一款折叠屏智能手机表现出极大的兴趣。此外，市场上仅推出了数量有限的新款手机。尽管价格高昂，但需求高和供应少的现实情况导致商品出现短缺局面。Galaxy Fold已经在韩国市场上以更昂贵的价格转手销售。一些卖家甚至在国外网站上以4000美元以上的价格转售这款智能手机。由于对折叠屏手机的需求大幅增长，人们对这款全新手机的具体功能表现出了极大的兴趣。





折叠屏移动设备集成了智能手机和平板电脑的功能。折叠后，它和智能手机的体积一样小。展开后，它将变成具有更宽屏幕的平板电脑，用户可以在这款折叠屏手机上同时使用各种功能。新手机可以同时在屏幕上运行多个不同的应用程序。例如，用户可以在手机上同时发送短信或听音乐。折叠屏智能手机具有普通智能手机所不具备的各种便捷功能。





折叠屏手机是指配备有可弯曲显示屏的智能手机。对折时，Galaxy Fold的屏幕为4.6英寸。展开后，它将变成7.3英寸显示屏。因此，用户可以同时体验智能手机和平板电脑。一般来说，对于电视屏幕的尺寸，人们通常认为尺寸越大越好。这种趋势现在也出现在智能手机中。Galaxy Fold的另一个强大功能是可以同时运行7个应用程序。例如，用户可以在显示屏的左半部分观看视频，同时在右半部分搜索网络，顶部和底部分别可以在线聊天。不断发布的新型智能手机将会搭载更大的多任务显示屏，这成为全球IT界的热门话题。





三星电子公司是全球第一个推出折叠屏手机的公司，但一些中国公司正计划发布自己的折叠屏手机。中国的华为公司曾几次展示过其Mate X折叠屏手机，但由于某些耐用性问题，它尚未实现商业化。这家中国科技公司表示，将在下个月发布其折叠屏手机。目前，折叠屏手机市场主要由两个公司引领：领先的韩国三星公司和紧随其后的中国华为公司。





华为计划在10月推出其Mate X折叠屏手机，而另一家中国公司TCL最近在柏林国际消费电子展 IFA 2019上发布了其最新版本的可折叠显示器。与此同时，苹果公司可能会在明年年初发布其折叠屏智能手机，而摩托罗拉和小米也准备加入折叠屏手机的潮流。





尽管市场对折叠屏手机增长速度的预测各不相同，但市场有望进一步扩大。一些预测认为，2019年将销售100万部折叠屏智能手机，但由于三星Galaxy Fold和华为Mate X的发布推迟了5到6个月，今年的市场销量应该保持在30万至40万部。但是，从明年开始，由于在全球范围内建立了5G网络，折叠屏手机市场可能会快速增长。估计到了2023年，市场将销售超过4000万部折叠屏智能手机，年增长率超过100％。





2007年以来，智能手机市场每年售出超过4亿部智能手机，但由于缺乏新型产品的推动，市场一直保持在低位运行，目前市场处于低迷状态。与此前同期相比，去年全球智能手机市场出现了首次萎缩，而今年的市场几乎保持不变。在这种情况下，折叠屏智能手机为疲弱的智能手机产业注入了新的活力。智能手机市场的大幅增长已有10多年的时间了。韩国现在有90％的人口拥有智能手机，因此随着智能手机的功能变得越来越完善，更换智能手机的时间变得更长。智能手机制造商一直希望折叠屏手机能够替代现有智能手机。一些人甚至预测，折叠屏智能手机将满足人们对笔记本电脑和平板电脑的需求。市场分析人士建议韩国应该将更多的精力放在科技创新上，以确保在折叠屏手机市场中保持领先地位。





为了继续引领市场，韩国智能手机公司应该不断开发新技术并在其他竞争对手之前强占市场优势。众所周知，三星电子多年来一直保持着全球智能手机市场的头把交椅，但三星公司与排名第二的华为公司之间的差距已经大大缩小了。如果这种发展态势保持不变，那么在已经饱和的智能手机市场中，三星的地位将受到后来者的威胁。但是，由于三星公司推出了全球第一款折叠屏手机，这家韩国科技巨头找到了突破口，实现了新的突破。在折叠屏智能手机市场上，韩国似乎领先了中国竞争对手几个月。如果韩国科技公司通过不断的技术发展，继续发布各种创新型折叠屏手机，将能够继续在世界市场上占据领先地位。





2019年，智能手机市场已经开启了全新的移动技术发展方向，5G移动网络已经实现商业化，移动互联互通实现超快速网络连接，折叠屏手机的上市销售也吸引了大批消费者的目光。作为这一重大变革的领导者，韩国三星公司应该立足于技术实力和科技创新，保持其在全球智能手机市场上的领导地位。