青瓦台：韩美首脑再次确认不对北韩动武承诺

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韩美首脑在会谈中，在北韩无核化问题方面仅确认了双方的立场，而在防卫费分担和韩美同盟问题上出现了肯定性的变化。





此次韩美首脑会谈是在北韩提议于9月下旬举行工作协商的情况下举行的，因此北韩无核化问题是最大的焦点。北韩曾提出所谓的“新算法”，美国将提出何种相应解决方案备受关注，但在韩美首脑会谈中，美方并未提及任何方案。此前，特朗普曾抨击前国家安全事务助理博尔顿提出的“利比亚模式”，特朗普还说，“可能会有更好的新方案”，他的话被解读为美国可能会研讨“分阶段解决”等温和方式。因此，外界一度认为本次韩美首脑会谈可能会讨论到新的解决方案，但最终并未提及北韩核问题的具体解决方式。在会谈中，美国总统特朗普再次确认不对北韩动用武力的承诺。两位首脑还再次确认如果北韩实现无核化，将迎来光明的未来。由此，两位首脑再次确认韩半岛无核化和恢复韩半岛和平的强烈意志。





在有关韩美同盟和防卫费分担问题方面，青瓦台表示，“两位首脑就这些问题达成了共识”。尤其是特朗普表示韩国是购买大量美国军事装备的国家，表达了对韩国的肯定性意见，这与今年4月特朗普在韩美首脑会谈中说话时带有施压的语气略有不同，特朗普对韩国上调防卫费分担额的压力可能有所缓和。





文在寅在会谈中还介绍了韩国过去10年和未来3年购买美国军事装备的情况和计划，强调合理公平地分担费用。两位首脑还再次确认，韩美两国是韩半岛与东北亚和平与安全的轴心，韩美同盟坚定不移。