李范宣的小说《海鸥》

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海浪声拍打在枕头上，

总是睡不着。

平时这个时候早已停电了，

但灯仍亮着。

大概码头又发生了什么事，

不是高兴的事就是悲伤的事。





住在岛上，大家就像一家人。





파도소리가 베개를 때린다.

좀처럼 잠이 오지 않는다.

여느 날 같으면 벌써 나갔을 전등이

그대로 들어와 있다.

아마 이 포구에 또 무슨 일이 생겼나보다.

기쁜 일이나 그렇지 않으면 슬픈 일이.





섬 안은 그대로 한집안이다.









《海鸥》是1958年在《现代文学》杂志发表的作品，讲述避难来到釜山的中学老师勋7年来和人们就像一家人似地住在岛上的故事。









勋昨天晚上也听到那首《吉普赛之月》。

两座灯塔的灯亮了，

红蓝色的灯光在水面上拖出一条长长的灯影，

寂静的夜晚，萨克斯管演奏声有如波纹一样散发开来。

低沉和沙哑的演奏声总是把他的思绪推向过去，

尽管不知是谁在吹奏，

每天晚上总是听到哀怨的萨克斯管声。

他倚坐在他家地板旁的木柱上，

仰望夜空满天星，静静地坐在那里。





훈은 어제저녁에도 그 <집시의 달>을 들었다.

두 등대에 불이 들어와,

청홍(靑紅)의 물댕기를 길게 수면에 드리울 때,

고요한 밤하늘에 수문(水紋)처럼 번져나가는 색소폰 소리.

자꾸자꾸 그의 상념을 옛날로 옛날로 밀어세우는 그 서러움에 목쉰 소리.

밤마다 흐느껴 흐르는 그 색소폰 소리를 들으면,

누가 부는 것인지도 모르는 대로

그는 자기 방 마루 기둥에 기대앉은 채

별이 뿌려진 밤하늘을 우러러 꼼짝도 할 수 없었다.









#文学评论家全绍英

作家李范宣在韩战时期曾在巨济岛当老师，巨济岛就在釜山的旁边。小说中虽然没说这个小岛是巨济岛，可是作家在小说中讲了很多当时在岛上当老师的故事和有关情况。小说写的是战争以后的情况，人与人之间的关系断绝，因战争而道德败坏，人们处于被孤立和被断绝的那种情况。虽然如此，可是在人们的心中仍然存在像小火花一样的人情味和对朋友的友谊。作家在巨济岛当老师，想如果能恢复这种人和人之间的情义，生活会更加美好，他把这种想法写在了小说里。









作家李范宣 (1920.12.30.平安南道安州 ~1962.3.13.)

1955年在《现代文学》杂志发表《黄牛票》

1980年获得第12届大韩民国文化艺术奖文学奖