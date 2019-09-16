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职业：演员

生日：1984年7月5日

出生地：江原道江陵市

身高：183cm

学历：世宗大学土木环境工学

出道：电影《朋友之间》（2009）

延宇振本名金俸浍，父亲是家乡江原道江陵市一所重点高中的美术老师，因此在父亲的影响下，延宇振从小便是一位模范学生，尤其对文体方面感兴趣。延宇振入伍较早，在大学时期就已经服完兵役。退伍回到校园后，还选修了电影表演相关课程，为其今后的演艺人生打下了基础。

延宇振演艺活动初期主要以模特身份活动。在其当兵时期，就曾因外形条件优越而被选为陆军国防部仪仗队队员。2009年得到机会，与当时也是新人的演员李帝勋主演了短片电影《朋友之间》而正式成为演员，开启了表演生涯。

主要作品：

·电视剧：

《请让我聆听你的歌》（2019）

《司祭》（2018~2019）

《理判事判》（2017）

《7日的王妃》（2017）

《内向的老板》（2017）

《离婚律师恋爱中》（2015）

《不要恋爱要结婚》（2014）

《当男人恋爱时》（2013）

《普通的恋爱》（2012）

《鹊桥兄弟们》（2011）

《灰姑娘姐姐》（2010）

·电影

《出国》（2018）

《宫合》（2018）

《The Table》（2017）

《花葬》（2014）

《隧道3D》（2014）

《朋友之间》（2009）

主要获奖经历：

KBS演技大赏 连续独幕剧男演员奖（2012）