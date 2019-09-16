韩国出现第5例非洲猪瘟疫情 政府发布48小时“禁行令”

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韩国出现非洲猪瘟确诊病例的农场已增至5家，非洲猪瘟疫情扩散的迹象开始显现。尤其是汉江以南的金浦地区的养猪场也出现了确诊病例，加大了疫情蔓延的忧虑。目前尚未查明此次疫情感染途径以及如何传入韩国国内。初期普遍认为病毒来自北韩，而目前更多观点认为来自中国、越南和蒙古等地输入的猪肉加工制品。





亚洲地区在中国首次出现非洲猪瘟疫情后，迅速扩散至东南亚地区。虽然目前并不能确认传入韩国的非洲猪瘟疫情来自中国，但以在韩国出现的非洲猪瘟病毒和中国猪瘟病毒的基因相同来看，推测认为由中国传入。据悉，今年在蒙古、越南和菲律宾出现的非洲猪瘟的病毒基因均与中国病毒的基因相同。





开始之所以有观点认为病毒从北韩地区传入是因为韩国出现确诊病例的养猪场靠近南北韩边境地区。此前5月30日，北韩向世界动物卫生组织（OIE）申报慈江道地区出现非洲猪瘟疫情，此后北韩未再发布更多疫情扩散消息，但据韩国国家情报院提交国会的报告显示，北韩平安北道地区的生猪几乎全部感染病毒而亡，平安北道地处慈江道旁，靠近中国边境。以此来看，非洲猪瘟疫情已在北韩地区蔓延。





目前，韩国出现非洲猪瘟确诊病例的养猪场已增至5家，当前急需查明养猪场间的感染途径。推测认为，非洲猪瘟在韩国国内传播主要源于猪肉和猪肉加工制品的移动，来往于养猪场的车辆或是主要媒介。不少声音谴责防疫当局在出现病例的初期未能彻底做好防疫工作，在出现首例病例后，在养猪场尚未完全结束扑杀等防疫措施之前便急于解除移动禁令，导致疫情扩散。