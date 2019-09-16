《漫话国乐》 老虎结婚的日子 / 老虎登场 / 万叠青山





韩国是个多山的国家，国土面积中，70%以上是山地，因此古时候有很多老虎栖息山区，甚至经常发生老虎咬人等惨剧。据古籍记载，新罗时代还发生过老虎现身皇宫的事情。想想看，古代的皇宫戒备森严，皇宫外面也是人流密集的繁华区，但老虎竟能突破重围窜入皇宫，民间的受害程度也就可想而知了。





在古代，古人都怕凶狠的老虎，人们谈虎色变，不希望山林中有老虎出现。后来，人们开始把老虎视为守护人间、主宰人间祸福的山神，还举行仪式来祭拜，并且创造出很多与老虎有关的俗语和传说故事。比如有的俗语说：“五六月的客人比老虎更可怕”，这是比喻农历五六月天气炎热，食物容易变坏，很难接待客人；“捅老虎鼻子”相当于中国俗语“虎头上捉虱子”、“大象口里拔生牙”，比喻干危险的事情闯了祸；“老虎还在抽烟的时候”比喻很久很久以前、久远的过去；另外还有“虎死留皮，人死留名”、“见老虎惧怕，见虎皮眼谗”等与老虎有关的俗语不胜枚举。





与俗语相比，传说故事或古代画儿中的老虎形象则有相当大的差距，其中的老虎多显得老实憨厚，还经常被人欺负，也许这是因为古人想借此缓解对老虎的恐惧感吧。

{音乐1： 《老虎结婚的日子》 / The林乐队 }





太阳雨指在晴天或有阳光普照时下的雨，韩语名为“여우비”，直译的话可以翻译成“狐狸雨”，又名“老虎结婚的日子”。那么狐狸与太阳雨有什么关系呢？传说天上的云彩单恋狐狸，可狐狸却想沾老虎的光，决定嫁给老虎。到了老虎与狐狸结婚的日子，天上的云彩悲伤地哭泣，它的眼泪变成雨降到人间。可没过多久，云彩回心转意，不好意思地莞尔一笑，并祝福狐狸喜结连理，顿时，雨过天晴了。





盘索里《水宫歌》有一段老虎登场的场面，这是龙宫官员鳖主簿为了求得兔子的肝来到凡间时发生的事情。鳖主簿进入丛林，目睹了别开生面的场面，各色各样的动物聚在一起开一年一度的宴会，但仔细一看，动物们争相要坐上席，还为此争斗，最后老虎挺身而出，镇压了胡闹的动物。这时，鳖主簿有生以来首次见到兔子的身影，就激动地要喊“兔相公”，未料口齿不清，喊成“虎相公”。老虎听到有人叫它相公，高兴地跑下来到鳖主簿的眼前。像这一段，如老虎或道士等独特角色闪亮登场时，盘索里的节拍会变成“峨茂里长短”，以轻快急促的节拍突显故事情节的突变。

{音乐2：盘索里《水宫歌》中“老虎登场” / 南海星}





在这一段中，老虎跑下来发现叫自己的是鳖，便禁不住流下口水，还跟鳖说自己平时很想喝鳖汤。面对眼前这一幕，鳖主簿心急如焚地高喊道：“我不是鳖，是癞蛤蟆”。听了鳖的话，老虎一点动静都没有，鳖再也没办法，便自暴自弃地把脖子伸得长长的，老虎头一次看到狭长的脖子，吓了一跳，随即打消了之前的念头，坐下来与鳖聊起天来。这之后，兔子也在龙宫遇到了同样的情况，不过兔子发挥聪明才智，摆脱了困境，最终重返凡间。兔子的故事告诉人们，只要打起精神，就算掉进虎穴，也能活着出来。





盘索里《春香歌》也有一段比喻老虎登场的场面。李公子与春香迎来了重逢之夜，在房间里，李公子时不时地偷看害羞地坐在眼前的春香，并把这一场面比喻为年老的老虎牙齿都掉了，但仍看着眼前的猎物流口水。

“重重叠叠青山中，

年老的老虎捕来了一条母狗，

可牙齿都掉了，

不能把猎物一口吞下去，

眼巴巴地看着母狗‘吼吼吼’呼啸着流口水啊……”

{音乐3：《万叠青山》/ 高英烈（音）、演奏-第二个月：《万叠青山》/大韩人}