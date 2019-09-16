10家跨国汽车公司在首尔商讨自动驾驶汽车通信国际标准

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以国际标准化组织（ISO）在首尔举行车辆通信技术委员会大会为契机，自动驾驶汽车再次引起世人的注意。此前，现代汽车集团曾宣布将孤注一掷对自动驾驶汽车进行大规模投资，韩国汽车产业是否能在未来汽车领域跻身领跑集团，非常引人注目。





在未来汽车领域当中，自动驾驶技术是最尖端高科技，自动驾驶融合了相关软件和传统汽车制造技术，彻底改变了汽车产业的模式。如今，汽车产业已经发展到了极限，迫切需要开发自动驾驶汽车等未来型汽车。自动驾驶技术的核心是识别、判断和控制3项，也就是掌握道路的情况、判断如何行动以及控制汽车硬件。为此，首先需要迅速传达所需信息的通信技术。此次国际标准化组织举行会议商讨车辆通信技术国际标准即是进行这方面的讨论。





自动驾驶汽车在接收各种信息后，由人工智能进行分析和判断，控制行驶的汽车，即驾驶者的判断和操作均由软件代替，可见自动驾驶汽车的竞争力由软件技术决定。由此，谷歌等信息通信技术企业得以捷足先登，缺乏软件开发经验的汽车公司则落于人后。正因如此，现代汽车决定孤注一掷，投入大量资本开发软件。现代汽车将与美国APTIV Technologies公司成立合作法人，开发和出售自动驾驶汽车。目前全球汽车公司正在进行大规模结构调整，包括接手经营信息通信公司，或与其他公司合作进行开发。现代汽车与美国著名软件公司携手合作，在自动驾驶技术方面将有望从“追击者”转变为“先驱者”。