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韩国总统文在寅就任后第三次出席联合国大会。他于本月22日前往美国，当地时间23日与美国总统特朗普举行了首脑会谈。河内会谈无果而终，美北关系陷入僵局，在美北工作协商有可能重启的情况下，文在寅与特朗普举行会谈备受瞩目。





韩美首脑会谈的主要议题是北韩无核化。文在寅总统与美国总统特朗普对北韩最近表示愿意重启美北工作协商给予了肯定评价，双方商定发挥新加坡协议的精神，尽快举行美北工作协商并取得实质性进展。这是韩美再次确认结束与北韩长达70年的敌对关系，构建韩半岛永久和平机制。





文在寅与特朗普在首脑会谈中强调友好与合作，韩国政府终止韩日《军事情报保护协定》后有关韩美同盟发生动摇的忧虑也完全被打消。韩美首脑在巩固的同盟基础上，就美北工作协商进行了讨论。





韩国青瓦台方面表示，在韩美首脑会谈中未曾就保障北韩体制问题进行讨论，却谈到了保留对北韩制裁问题，特朗普最近所说的“新方案”也未被提及。但是，韩美首脑会谈超过预定时间，共进行了65分钟，可见韩美首脑就具体方案和关心问题深入进行了讨论。韩国国家情报院24日表示，美北工作协商可能会在2、3周内重启，如果顺利达成协议，第三次美北首脑会谈将可在年底以前举行。此外，文在寅当地时间24日在联合国大会发表主旨演讲时提及在非军事区打造国际和平地带问题，引起国内外的关注。

非军事区是地球村最后一个国家分割的象征，打造永久和平地带的构想可为北韩提供安全保障，诱导北韩实现无核化。实际上，对北韩的安全保障和无核化相应措施是美北工作协商的主要议题。韩国总统文在寅在联合国大会发表演讲以及韩美举行首脑会谈是否能推动美北进行工作协商，进而举行第三次美北首脑会谈，备受期待。