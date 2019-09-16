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10月1日是国际咖啡日，国际咖啡日是国际咖啡组织（ICO）专为咖啡爱好者设立的一个节日。咖啡已经成为世界各国人共同喜爱的食品，国际咖啡组织甚至制订国际咖啡日，让咖啡爱好者能够一同共享一个欢乐的节日。





在过去，咖啡被北韩认为是象征资本主义的食品，一般老百姓是无法接触到的，普通人平时喜欢喝有益于身体健康的传统茶。这些传统茶由各厂家生产，比如说，五加皮茶生产于高丽名胜健康食品工厂，决明子茶由高丽药品工厂生产，芹菜茶和人参茶则分别在开城高丽和高丽人参公司生产。自从东欧国家改革开放和在北韩设立了开城工业园区以后，咖啡逐渐地传到了北韩，很多人也开始喝咖啡。





上世纪90年代以后开始，包括北韩前国防委员长金正日在内，北韩高层人士、外交官和派遣到海外的人士形成了一种喜欢喝咖啡的文化。据悉，前最高人民会议常任委员长金永南就喜欢喝咖啡，他在吃早餐的时候，除了面包、奶油和牛奶之外，一定会喝杯咖啡。咖啡本来属于高阶层的奢侈品，后来逐渐传到了民间，这是从设立了开城工业区以后开始的。入驻韩国企业为了提高员工福利，向北韩员工提供速溶咖啡。当时，企业在向员工颁发奖金的时候，有时候也将咖啡作为奖品。后来咖啡成为招待客人的高级饮料。在开城工业区停运后，因北韩居民的购买能力提高了，仍然可以在市场上买到韩国产咖啡。如今，北韩人也知道什么是咖啡了，可是不是任何人都能喝得起。





访问过北韩的外国人说，北韩咖啡店出售的咖啡价格几乎和美国国内咖啡店的价格相同。另外，在北韩市场上出售的韩国产速溶咖啡的价格也极为昂贵，一般人是喝不起的。虽然如此，北韩从2010年后开始，在平壤等大城市开设了咖啡店。





2011年，北韩在平壤的朝鲜中央站博物馆和平壤酒店5楼开设了咖啡店，2013在北韩引以为荣的集餐饮娱乐于一体的娱乐场所“海棠花馆”、2015年在顺安机场也开设了咖啡店。最近，不仅在平壤，在咸兴、清津以及北韩边境地区的两江道惠山也出现了咖啡店。北韩开设咖啡店的目的在于赚取外汇以及对内外宣扬北韩居民享有高级文化生活。咖啡售价昂贵，生活富裕的高阶层却不在乎，每个月也一两次到咖啡店喝咖啡，尤其是大学生和情侣喜欢在咖啡店消磨时间。2012年，北韩国务委员长金正恩和夫人李雪主女士一起坐在“迎日餐厅”咖啡店，他们喝咖啡的情景被公开后，咖啡成了新流行，在咖啡店喝咖啡成为富裕阶层和年轻人的新的生活模式。在客人来访的时候，公司或家庭经常以咖啡待客，平壤的超市还出售速溶咖啡和滴漏咖啡。北韩甚至开设了生产速溶咖啡的工厂。





尽管北韩是模仿韩国制造咖啡，然而北韩也开始生产和享用速溶咖啡之类的食品，这非常引人注目。咖啡价格太贵，不是任何人都能享用的，但是北韩人开始饮用被认为是西欧文化象征而被排斥的咖啡，以及出现咖啡店和生产速溶咖啡的工厂，这实属意外。北韩已开始掀起变化的新风潮，终有一天，这种变化的风潮将会扩散到整个北韩地区。