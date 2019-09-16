导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：王志国(韩国祥明大学音乐学院教师、国际事务处特聘教授)





韩民族是一个能歌善舞的民族，音乐是韩国人日常生活中不可缺少的元素。大家对韩国的大众音乐十分熟悉，但殊不知韩国在声乐等古典音乐方面的教育也达到了极高的水准。本期节目有请在韩国留学并获取声乐博士学位的王志国为大家介绍一下相关情况。









南：您好！ 请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

王：大家好！我是韩国祥明大学音乐学院的教师王志国，来自中国的山东。

南：你最近都在忙什么呢？

王：8月初，应枣庄市教育局的邀请，在中国山东枣庄举办了一场“中韩国际声乐交流音乐会”。祥明大学音乐学院的院长金智贤教授也作为艺术总监出席了活动。这次交流音乐会全程的策划、执行、翻译、宣传等等事务均由我来完成，虽然很辛苦但是十分值得。另外，上学期起我很荣幸能够留校任教，成为祥明大学音乐学院的教师，同时也是祥明大学国际事务处的特聘教授，负责教学和对外国际交流。

南：据说近来你刚获得博士学位？

王：是的。我于8月21号获得博士学位，非常荣幸能够成为祥明大学音乐学院建校以来第一位声乐博士。说心里话，拿到这个博士学位很艰辛，声乐博士要在两年内开两场高规格的个人独唱音乐会，而且从语言到年代都有严格规定，每场音乐会要求时长1小时，作品的语言要求包括意大利语、德语、法语、英文、韩语等，每首作品要求不仅熟练，还要把感情传达给观众，让观众产生共鸣。每场音乐会都要投入很大的精力，而且每次都有三位教授打分，不合格需要重新开。音乐会结束之后还要把所有的精力投入到写论文上。

在韩国读博士学位难度比想象要艰难许多，异国他乡用一种陌生的语言进行一个学科里最高精尖的学术研究，其难度是常人难以想象的。









南：韩国是一个对艺术尤其对音乐十分重视的国家，您能介绍一下这些年本人所看到听到的感受吗？

王：韩民族是一个能歌善舞、且在文化继承与发展上面独有一套的民族。在大学里开设有专门的传统音乐学习与研究型专业，培养韩民族传统音乐的演唱和演奏人才。我感受最深的就是每逢音乐会或演出，无论是音乐厅还是露天场所，几乎座无虚席！大家都非常自觉地穿着正装或很得体的服饰前来参加，并且观看时十分遵守音乐会秩序，让我感到十分震撼。

南：你觉得古典音乐比如声乐在韩国有市场吗？

王：古典音乐在韩国的市场还是很大的。就声乐方面来说，韩国一直以来都是这一专业的“教育大国”。韩国国内诸如首尔艺术殿堂、釜山歌剧院、大邱歌剧院等等都有自己的“青年艺术家培养计划”项目，为青年声乐工作者提供工作机会。十几年以来，从亚洲到欧洲再到英美各国的各大歌剧院，都可以看到为数不少的韩国籍歌唱家的身影，这真是很了不起的事情。

南：你觉得韩国的声乐教育如何？与西方国家相比是否有独到的价值呢？

王：就声乐教育方面而言，韩国可以说是亚洲的“老牌强国”。和西方国家相比，虽然韩国没有深厚的声乐学习传统，但教学认真严谨、后来居上。上世纪50年代以来，韩国的声乐历经起步、发展、沉淀、出新，到现在几乎是“井喷式”的涌现出一批批优秀人才，实在是值得学习与深思。









南：计划前来韩国学习声乐的朋友应该做哪些准备呢？

王：我觉得首先要好好学习韩语，不管是去哪里留学，语言对于生活和学习各个方面都是最关键的一步。其次，便是拥有良好的音乐素养和一定数量的作品积累量。国外一个学期的教学任务较之国内相对来说还是比较重的，所以需要我们拥有较强的学习能力和较多的音乐作品积累，这样才能较好的完成学期任务。另外就是要拥有恒心。因为一个人在海外的学习生活是充满着未知与困难的，需要不畏困苦、迎难而上，才能战胜困难。

南：近期你还有什么计划吗？

王：近期正准备组织策划一场由中韩青年歌唱家们组成的声乐专场音乐会，同时到中国高校进行巡演，让音乐会走进校园，加强中韩文化艺术方面的交流与合作。我也希望能够通过自己的努力，更多的为中韩两国文化交流方面贡献一份力量。 （图片来自嘉宾）