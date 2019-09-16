特朗普弹劾调查或影响美北对话

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24日，美国众议院内多数党民主党决定启动对特朗普总统的弹劾调查，这将对美北对话造成何种影响，引发了外界的关注。对此，正反两方意见不一，一方面有观点认为，根据过去的经验，北韩将回避在美国总统任期末期与美国展开谈判，另一方意见则认为特朗普对谈判的态度积极，北韩不会轻易放弃。





美国众议院启动的弹劾调查是为了正式进入法定弹劾程序而采取的步骤。调查的诱因是乌克兰“电话门”，特朗普被指在与乌克兰总统弗拉基米尔•泽连斯基的通话中，以军事援助为筹码施压泽连斯基调查民主党有力总统候选人、前副总统乔•拜登及其子亨特的腐败嫌疑。对此，民主党谴责现任总统滥用职权，出于政治目的寻求第三国势力，“背叛了美国”。该事件在美国引发了争议，特朗普随即指示公开与泽连斯基通话的文字记录。民主党和主要媒体认为，记录显示施压是事实。不过由于对乌克兰军事援助与调查拜登父子的互换关系并不明确，预计政治上的争议仍将持续。





这一事件或将对特朗普和拜登双方都造成致命的打击。美国总统的弹劾需经过众议院弹劾起诉和参议院的审判。目前，民主党占据了众议院的多数席位，弹劾条款有可能获得通过。但是在参议院内共和党占据了过半席位，最终弹劾通过的可能性并不高。尽管如此，弹劾问题极有可能成为特朗普竞选连任的巨大阻碍。虽然拜登或也将遭受致命打击，但是他尚未被最终选为民主党的总统候选人，面临的风险不及特朗普。





此外，美国政局的不稳还将带来不确定性，有可能引发金融市场的动荡和主要国际议题的搁置，北韩核问题的不确定性也随之扩大，有观点认为，美北对话将被置于美国国内问题之后，但也有意见乐观地认为，特朗普为了通过外交上的成果来挽回目前的局面，反而有可能更加积极地推动美北对话。但若弹劾正式进入法律程序，特朗普将很难把时间和精力分给美北对话。而北韩是否愿意与处于任期末期、遭到弹劾或者没有连任可能性的总统展开谈判是另一大变数。对此，意见人士看法不一。有观察认为，尽管是任期末期，但北韩很难再遇到特朗普这样愿意积极对话的美国总统，因此有可能希望达成部分协议。另外，如果特朗普反击成功，民主党的弹劾调查失去动力，则又将出现完全不同的局面。由于弹劾调查的走向与北韩的战略选择交错复杂，这一问题的前景目前仍不透明。