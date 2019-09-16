韩美启动防卫费分担谈判

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韩国与美国为签署从2020年起适用的第11次防卫费分担特别协定（SMA），已正式启动谈判。与去年一样，美方仍旧强调韩方应大幅上调分担额，韩方则继续坚持合理、公平的分担原则，双方立场分歧严重，预计本次谈判过程将依然艰难。





韩美防卫费分担谈判代表团本月24日起在首尔召开第11次防卫费分担特别协定首轮谈判，双方就基本立场和原则进行了说明，并提出了根据。美国国务院防卫费分担谈判代表詹姆斯∙德哈特率领的美方代表团表示，韩国应大幅扩大防卫费分担规模，并提出了美方所期望的分担额。对此，以韩国外交部防卫费分担谈判代表张元三为首的韩方代表团则强调“合理、公平的分担”，双方相持不下。韩方代表团尤其强调了一直以来韩国大量购买美国武器，并对驻韩美军基地的建设投入巨额费用，为韩美同盟所作的贡献远远超过表面上的数字。首轮谈判持续到本月25日，第二轮谈判将于下月在美国进行。





第10次防卫费分担特别协定的有效期截至今年年末，原则上第11次协定的谈判须在年内结束，才能从明年开始适用。据悉，双方在年内结束谈判这一点上形成了共识。





防卫费分担额是指驻韩美军驻扎费用中韩国承担的部分，主要分为人工费、军事建设费、军需支援费三个项目。人工费主要是驻韩美军韩籍雇员的工资，军事建设费是美军基地内各项设施的建设费用，军需支援费则用于服务和物资支援。根据《驻韩美军地位协定》（SOFA）的规定，韩国为驻韩美军无偿提供设施和用地，美国则承担驻韩美军基地所需要的经费。但是韩美两国从1991年起开始签署特别协定，韩国需分担驻韩美军维持费用的一部分。此前特别协定每5年签署一次，但由于美国总统特朗普声称同盟国“免费享用”美国提供的安保，要求大幅提高防卫费分担额，协定有效时间也随之缩短为1年。根据第10次协定，韩国的分担额从去年的9602亿韩元增至1.0389万亿韩元，增幅达到了8.2%。





美国此次提出的具体分担额要求尚未公开，不过由于此前美国屡次声称美方每年为维持驻韩美军所投入的费用达到了约50亿美元，可以推测美国据此提出了相当大幅度的增额要求。有意见认为，美国有可能直接提出了50亿美元的水平，这意味着明年的分担额将是今年的5倍。不过也有乐观意见认为，虽然特朗普进行了施压，但在韩美首脑会谈上也曾赞赏韩国正大量购买美国的军事设备，因此防卫费分担额的增额水平有可能低于去年。