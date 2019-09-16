韩美首脑会谈与文在寅联大演讲

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23日，文在寅总统在美国与特朗普总统举行了首脑会谈，就北韩无核化问题合作、韩美同盟强化方案等两国间重要议题进行了广泛讨论。文在寅还在联合国大会主旨演讲中提出了将韩半岛分裂的象征非军事区打造为国际和平地带的构想。





青瓦台方面表示，韩美两国领导人就尽快启动美北工作协商、取得实质性进展达成了一致。双方还就基于工作协商举行第三次美北首脑会谈并获得实际成果的方案进行了探讨。双方再度确认了基于6.12新加坡美北首脑会谈协议，不对北韩动用武力、向无核化后的北韩提供光明未来的承诺。分析认为，这是在向北韩重申“不侵犯”、“结束敌对关系”等基调的同时，发出了保障其体制安全的信息。不过会谈并没有提及“新方案”的具体细节。由于这次会谈前，北韩提议于9月下旬举行工作协商，并要求美方拿出“新算法”，美北对话出现重新启动的迹象，因此特朗普是否会在会谈中提出新方案，曾一度受到关注。双方还再度强调了韩美同盟的重要性，并一致认为防卫费分担谈判应取得互惠性的结果。





文在寅总统在联合国大会主旨演讲中提出了将非军事区打造为国际和平地带、作为韩半岛实现永久和平的基石的构想。分析认为，这是提议南北韩和国际社会共同参与，为保障北韩体制安全采取实质性的举措，一定程度上是引导北韩无核化的相应措施。具体方案包括南北共同推进非军事区申遗、将连接板门店和开城的地区指定为和平合作地区、推动联合国机构等落户非军事区、与联合国地雷行动处等机构合作清理地雷等。文在寅还为解决韩半岛问题提出了不容许战争、相互保障安全、实现共同繁荣三大原则。在当天的演讲中，文在寅提及了54次“和平”，力陈构建韩半岛和平机制的必要性。





在美北工作协商即将重启的背景下，这次韩美首脑会谈和文在寅总统的联大主旨演讲格外引人注目。为推动美北对话、促成基于工作协商的第三次美北首脑会谈，文在寅“推进者”角色的重要性再度凸显。虽然在韩美首脑会谈中，双方仅再度确认了原则性立场，并未提及美国的新方案，但是再次重申保障北韩的体制安全和无核化后的繁荣仍具有重大的意义。与此同时，文在寅在联合国大会上阐明韩半岛和平三大原则、公开将非军事区打造为国际和平地带的构想，既是对北韩发出的信息，也是对世界和平的强烈呼吁，这意味着无核化的最终目的将超越无核化自身，通过由此带来的韩半岛和平，实现南北韩乃至东亚地区的经济繁荣。