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以联合国大会为契机，韩日举行了外长会谈。这是日本更换外相以来，韩日首次举行外长会谈。





会谈时间比原计划要长。根据日方的要求，两国外长长时间在没有陪同人员的情况下举行了单独会谈。在会谈中，双方表达了原则性立场，并同意为改善韩日关系继续进行沟通和努力。目前，双方围绕固有问题仍存较大意见分歧，但两国外交首长相聚一堂讨论相关问题具有深刻意义。





在外交方面，无论出现何种情况，两国都应持续沟通，因为确认存在意见分歧也是解决问题的出发点。但到目前为止，日方依然未展现出有诚意的态度，韩日似乎很难在短时间内找到改善关系的突破口。日本首相安倍晋三在纽约联合国大会期间一有机会便强调韩国的责任，这与没有对日本进行丝毫谴责的文在寅总统形成鲜明对比。安倍晋三在记者会上表示，出口管理问题和韩半岛劳工问题完全是两回事，日本对韩出口管制与韩国劳工索赔案之间没有任何关系，导致韩日关系出现问题的所有责任都在韩方。此外，安倍晋三还在美日首脑会谈中介绍了日方对韩日关系的立场，同时谴责韩方。





在此情况下，韩日两国经济界敦促两国政府改善关系。韩日经济人会议24至25日在首尔举行，发表了包括上述内容的共同声明。双方还就在第三国继续推进韩日合作，增进经济、人才、文化交流等问题达成协议。两国经济界的举措能否为恢复韩日关系创造机会，引人关注。