TWICE新专辑《Feel Special》发行 MINA遗憾缺席回归活动

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令歌迷期待已久的TWICE第八张EP《Feel Special》已于23日正式发行。新专辑包含成员对出道至今4年充实的演艺生活的感慨，也表达了对歌迷及自己的感谢。

新专辑发行当天下午，TWICE举行了回归纪念showcase。成员们介绍称，新专辑有着满满诚意且颇具意义。主打歌《Feel Special》的内容为TWICE的自传式的故事，同时，成员们也为粉丝之歌《21：29》亲自填词，表达了对歌迷的感恩。

主打歌《Feel Special》是由JYP娱乐负责人朴振英亲自作词、作曲的一首作品，歌曲描写了在疲惫时，生命中重要的人给予自己力量的内容。朴振英以TWICE出道4年的历程以及情感方面的成长为背景，创作了这首歌。歌词中“多亏有你我才会闪耀光芒”的内容，也展现出TWICE与歌迷“ONCE”之间牢固的感情。

TWICE成员MINA（名井南）在7月被诊断为恐慌障碍症，虽然录制了新歌，并参与拍摄了MV，但此轮回归活动，MINA将会暂时缺席，安静调养。因此，当天的showcase中，MINA也未能亮相。而在当天showcase的彩排过程中，主唱志效不慎扭伤脖子，送医后虽然回到舞台上，但未能参与舞蹈表演。

虽然此次回归“小插曲”不断，但《Feel Special》的音乐成绩依旧亮眼。新歌一经发表便再次成为各音源榜单的热门歌曲，同时还在美国、加拿大、俄罗斯、日本等海外26个地区的iTunes专辑榜中夺冠，显示出TWICE的超高人气。