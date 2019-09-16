温流、XIUMIN、金圣圭…入伍爱豆齐出动 参演军队音乐剧《归还》

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赵权、SHINee成员温流、INFINITE成员金圣圭及李成烈、EXO成员XIUMIN、前Wanna One成员尹智圣等正在服兵役的多位演艺明星参演陆军原创音乐剧《归还：那天的约定》。

《归还：那天的约定》是XIUMIN出道以来的音乐剧首秀，因此得到了同公司前辈温流的大力帮助。XIUMIN表示：“无论是入伍前作为歌手，还是入伍后作为士兵，都从前辈温流身上学到了很多东西。”XIUMIN称，自己原本下定决定在服兵役期间，暂时告别之前的演艺生活模式，但未曾想入伍7周后得知军队招募音乐剧演员的消息，自己对舞台的渴望又被唤起，因此义无反顾地报名参加了选角。

尹智圣此次已经是第二次参演音乐剧，他表示：“能有这样的机会向大众传达我们不该忘记的那段时光，深感责任重大。很感恩能够和这么多优秀的人一起参与如此意义深刻的演出。”

《归还：那天的约定》已于本月9日开启了首轮门票销售，并已全部售出。购买门票的大部分为参演艺人的粉丝。因此有声音指出标榜“意义深远”的演出似乎成了“歌迷见面会”，对此，音乐剧制作团队表示早已为普通士兵及一般民众预留出相当一部分坐席。

另外，众多演艺明星士兵参与演出，也让外界产生“是否是艺人士兵享有特权”的猜想。音乐剧制作团队在制作发布会上明确表示“绝非如此。演员招募是以所有陆军现役士兵为对象展开的，任何希望登上舞台的士兵均可参与选拔。”

《归还：那天的约定》是陆军本部制作的第五部音乐剧，讲述的是寻找在6.25战争中牺牲的爱国将士的遗骸，带领他们回归祖国的感人故事。演出日期将从12月初持续至明年1月中旬。