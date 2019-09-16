泫雅开通个人YouTube频道 与粉丝分享日常生活

ⓒ YONHAP News

歌手泫雅开通了个人YouTube频道，通过网络直播与视频，和歌迷分享舞台下的日常生活。

泫雅经纪公司P NATION日前公开介绍称，泫雅的官方YouTube频道已于22日正式开通。频道名称为“泫雅-ing”，作为泫雅首次开通的公共直播与视频平台，将为尽量为歌迷展现舞台下的泫雅的精彩生活。

泫雅自己也卖力为YouTube频道宣传。泫雅通过个人社交媒体账号发文称“泫雅TV真的要开播吗？”，吊足了歌迷的胃口。同时也上传了“泫雅-ing”的宣传视频，得到了粉丝热情回应。

在上传的视频中，泫雅向大家介绍了“泫雅-ing”，她说：“我想向大家展现音乐专辑以外的我的样子。这里会成为能看到我在家里休息的状态的唯一的平台，我所喜欢的毫无修饰的感性，也会努力在这里传达给大家。我会在每周的开始在这里和大家见面，帮助大家赶走‘星期一综合征’。”

正如泫雅的介绍，届时在“泫雅-ing”中，歌迷和观众可以看到泫雅十分感性的一面，同时也会展现此前不为大众所知的生活中的泫雅，感受其另一面的魅力。