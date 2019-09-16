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随着双职工家庭的增多，如今很多家庭都把子女从小送去托儿所与幼儿园。据统计，韩国的虐童事件正在逐年增加，举报案件从2016年的1万0800多件增加到2018年的12800多件，成为亟待解决的社会问题之一。去年，清州一家私立幼儿园的6名教师对60名儿童殴打等虐待儿童的事件浮出水面，给韩国社会带来了冲击。警方对院长与教师等7人立案调查，法院曾对被告人处以从100万韩元罚款至有期徒刑1年缓刑2年不等的处罚。





一直以来，保健福祉部、法务部、女性家族部、教育部等各大部门加强合作，大力出台并落实相关法律法规，加大对虐待儿童行为者的惩罚力度，以杜绝虐童痼疾。2015年11月，国务会议通过《幼儿保育法》修正案，要求托儿所、幼儿园等全国保育机构必须安装闭路电视监控系统，使儿童在幼儿园的活动由社会监督，以此杜绝幼儿园虐童事件的发生。修正案还规定，如果幼儿园经营者、院长、教职员等人员虐待儿童并影响教育过程的正常运作，教育厅可以对发生虐童事件的幼儿园处以关闭停业处理。





韩国自2007年起纪念每年11月19日的“世界防止虐童日”，从2014年施行《虐童犯罪特别法》，加大对虐童行为的处罚力度。根据特别法，虐童致死罪的刑期从5年以上到最重无期徒刑，虐童致伤的刑期为3年以上，惯犯可加重二分之一的刑期，虐童罪的罚款为3000万韩元（约合人民币15万元）以下。特别法还规定幼儿园等教育机构的院长、教职员、相关公务员等从业人员都有义务举报虐童事件，如果违反规定，将被处以罚款，如果教职员等从业人员虐待儿童，加重二分之一的刑期。另外，因虐童案被判刑的犯罪分子除接受刑罚与罚金以外，法院还可判处其进行200个小时以上的再犯预防教育。