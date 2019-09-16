韩英两国建立高级别经济对话机制

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韩英建立高级别经济对话机制是为了预防英国“无协议脱欧”可能会造成的后遗症。

目前，英国是否能够实现顺利脱欧尚不明朗。虽然英国首相约翰逊决意带领英国10月31日如期脱欧，但反对阵营不希望英国“无协议脱欧”，力推通过了防止“硬脱欧”法案。根据法案，若英国在10月19日欧盟峰会结束前不能与欧盟达成新的脱欧协议，应向欧盟申请脱欧延期。

“无协议脱欧”，指在没有达成脱欧协议的情况下让英国退出欧盟。目前双方争执不下的主要分歧即所谓的“硬边界”问题”。“硬边界”指脱欧后，英国在北爱与爱尔兰的唯一陆地边界地带恢复实体海关和边防检查设施等，这也是阻碍英国顺利脱欧的主要障碍。有观点认为，恢复“硬边界”也将对1998年签署和平协议后勉强维持和平的爱尔兰造成潜在的威胁。

为避免恢复“硬边界”，现有脱欧协议中有“备份安排”要求，即英国在找不到“硬边界”解决方案前留在关税同盟。英国首相约翰逊指责称，这实际上等于英国继续留在欧盟。围绕如何脱欧，英国整体陷入极其复杂的僵局，已经2次延期的脱欧日程并不明朗。

英国脱欧对韩英关系也将造成巨大影响。若英国成功脱欧，韩英贸易需遵循世贸组织规范而不是韩欧盟自贸协定。英国是欧盟成员国中韩国第二大贸易对象国。因此，英国脱欧后，韩英贸易将受到很大打击。为了预防这种副作用的发生，韩英两国今年6月宣布达成初步原则性协议，韩英FTA保持与韩欧盟相同水准的特惠贸易关系。不仅如此，两国还将在协定生效2年内再次启动谈判，将双边自贸协定的水平发展到更高层次。即，无论英国脱欧出现何种结局，都能确保制度上的安全保障。高级别经济对话机制的建立也使这一安全机制得到了进一步加强。