保障数据应用的安全——韩国“Fasoo.com”公司

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韩国企业用新点子新想法推动全球经济不断向前发展。今天节目里，我们将带领大家走进韩国“Fasoo.com”公司，这是一家向全球个人和企业提供数据和应用程序安全解决方案的领先提供商。让我们与公司副总裁李康满（音译：이강만）先生一道，聊一聊他们公司。





“fasoo”的发音与韩国语守护者中的“pasoo”读音相似。与互联网域名“dot-com”结合使用，全世界任何地方的人们都可以轻松发音“Fasoo.com”。公司名称包含了公司致力于专注软件开发，以发展成为一家全球公司的承诺。2000年6月，公司由曹圭坤先生与他的三星SDS同事共同创立，成为继韩国最大的门户运营商Naver之后第二家由三星电子IT子公司内部发起的创业公司，以开发在海外市场上广受欢迎的创新软件为目标。韩国“Fasoo.com”公司在世界范围内首次成功实现了数字版权管理DRM技术的商业化。





韩国“Fasoo.com”公司将DRM技术应用于公司文档文件，从而为公司DRM开辟了新的市场。公司充满信心地进入了美国市场，因为其DRM解决方案在技术进步和性能方面胜过了微软和Adobe等全球软件公司。





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韩国“Fasoo.com”公司占据了数据安全解决方案国内市场60％以上的份额，但是该公司从未满足于在韩国市场取得的成功，因为公司成立之出就立志成为一家全球公司。韩国“Fasoo.com”公司为了这个目标做出了不懈的努力，开拓位居软件行业最前沿的美国市场。公司参加了每年在美国举行的全球最大的信息安全盛会RSA Conference，以提高其竞争力并提高其国际知名度。韩国“Fasoo.com”公司还投标大型项目，与全球顶尖软件公司竞争。现在，这家韩国数据安全公司已经在全球IT核心的美国赢得了认可，其解决方案已在电信、制造、分销乃至国际机构等各个领域使用。今年，韩国“Fasoo.com”公司已经以最严格的安全标准获得美国银行和金融客户的青睐。韩国“Fasoo.com”公司也在东南亚开展业务，并参与了马来西亚的电子政务项目。凭借其在海外的骄人业绩，韩国“Fasoo.com”公司正在努力推动安全技术的发展。





韩国“Fasoo.com”公司的源代码分析软件称为“Sparrow”，这款源代码分析工具可以有效查找缺陷，像猎杀蠕虫的猎鸟一样消除源代码缺陷。由于有了这个实用的工具，韩国“Fasoo.com”公司在国内应用程序安全市场上拥有最大的份额。公司的电子文档管理平台，称为“Wrapsody”，正在引起全球市场的关注。韩国“Fasoo.com”公司已经在数据和应用程序安全性方面获得了认可，这些领域具有强大的增长潜力，并且公司计划迈出更大的一步。





韩国“Fasoo.com”公司被誉为韩国安全软件的骄傲，因为它在不断变化的IT环境中体现了软件的真正价值。韩国“Fasoo.com”公司有望在不久的将来成长为全球软件市场的领头羊。我们也希望，韩国“Fasoo.com”公司能够立足长远，开拓进取，推动韩国乃至全球软件行业的发展，为人类文明的进步做出贡献。