现代汽车进军无人驾驶汽车领域

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现代汽车集团决定投资20亿美元与全球汽车电子零件制造商Aptiv成立自动驾驶合资公司，以抢占无人驾驶汽车市场的主导地位。今天，我们邀请到了韩国大林大学汽车工程系的金弼洙（音译：김필수）教授，与他共同讨论了两家公司成立新合资公司的意义。





根据合资协议，现代汽车和Aptiv两家公司将分别持有新合资公司50％的股份，总价值为40亿美元。事实上，现代汽车公司在自动驾驶解决方案方面落后于其他全球汽车制造商。 以先进自动驾驶技术而闻名的Aptiv公司合作，将推动现代汽车公司加快推动自动驾驶技术的发展步伐。因此，现代汽车公司决定与全球自动驾驶技术领先的汽车制造商组建合资企业被认为是一项开拓进取的重大举措。





Aptiv公司主要擅长汽车电气零部件和自动驾驶技术，在自动驾驶技术排名中名列全球前三位，仅次于Google旗下的Waymo公司和通用汽车旗下的Cruise公司。相比之下，现代汽车的自动驾驶技术排名全球第15位，但是随着对新合资公司巨额投资，现代汽车的排名有望大大提高。





毫不夸张地说，现代汽车的自动驾驶技术虽然在氢燃料电池电动汽车方面拥有世界领先的技术，但在世界排名中却排在相对靠后的位置，但是，现代汽车希望通过与Aptiv公司成立新合资公司的方式来弥补这一缺陷，立志成为汽车行业的先行者，而不是追随者。





在全球汽车工业中，汽车制造商不仅在加强与其他汽车制造商之间的合作，而且还在与信息和通信技术公司加强合作。通用汽车于2016年收购了Cruise Automation公司，以快速响应自动驾驶汽车的时代。出于同样的目的，汽车制造商丰田汽车公司与日本的技术公司软银集团公司于去年成立了一家名为莫奈技术公司的合资企业。同时，大众汽车和福特汽车正在投资自动驾驶初创公司Argo AI公司，以开发其自动驾驶技术。宝马与英特尔的子公司Mobileye公司合作，而雷诺·日产公司寻求通过与Google自动驾驶公司Waymo的合作来确保技术优势。所有这些发展都是由于汽车行业内的危机感而引起的，在这种危机中，汽车制造商担心，如果缺乏自动驾驶功能，它们最终可能会落后其他竞争对手。对于已经加入技术竞争的韩国现代汽车公司来说，新的合资公司可能会提供一个将其氢动力电动汽车技术应用于自动驾驶的发展机遇。





两家公司成立新的合资公司，对于氢燃料电池汽车技术在自动驾驶中的应用将具有重大意义。作为环保型汽车，电动汽车和氢动力汽车可能会分别发挥各自的优势。电动汽车的特点可以在城市中短距离行驶，而氢动力汽车可以用作长途旅行的大型客车或者卡车。当自动驾驶汽车达到4档或5档时，这个阶段，电力消耗将急剧增加。由于电池驱动的电动汽车在支持自动驾驶方面存在局限性，因此能够行驶更长距离的氢燃料电池汽车被认为更适合自动驾驶。现代汽车公司无疑是氢动力汽车技术的领导者。如果公司将自动驾驶技术融入其先进的氢动力汽车技术中，它将能够引领零排放环保型自动驾驶汽车市场。





目前，自动驾驶汽车正在试车阶段，在这种自动驾驶汽车中，人类驾驶员被AI所取代。当自动驾驶汽车进入4档和5档时，它们将消耗大量能量，因为AI和云功能至关重要。氢燃料电池汽车可以行驶更长的距离，因此它们将成为自动驾驶汽车最佳的能量来源。对于拥有氢动力和电动汽车领先技术的现代汽车公司来说，这是非常好的消息。





尽管现代汽车公司的自动驾驶汽车技术处于较低水平，但其氢能源汽车技术位居全球第一。目前，现代汽车公司的Nexo在氢能汽车市场与丰田的Mirai和本田的Clarity进行了三种车型中应用。在技术方面，Nexo优于日本竞争对手。此外，现代汽车公司电动汽车车型Kona占据了国内电动汽车市场份额的80％，并在全球市场上畅销。现代汽车公司是全球五大电动汽车制造商之一。将自动驾驶技术与这两种类型的无污染环保型汽车相融合合，现代汽车公司已经在其中获得了世界一流的技术，共享经济的到来将使这家韩国汽车制造商能够扩展其国际市场。





现代汽车公司于2013年首次成功量产氢燃料电池电动汽车后，去年发布了Nexo车型。该车型续航里程大约360公里，是世界上氢燃料电池汽车最长的续航里程。现代汽车公司投资电动汽车起步较晚，但现代汽车公司通过不断的研究和开发，在全球电动汽车市场的排名从2014年的第15位上升到今年的第5位。现代汽车公司采取了两个战略来发展电动汽车和氢能源汽车。现代汽车公司已经准备好通过合资公司开发自动驾驶平台，正全力以赴努力在未来的汽车市场竞争中保持领先地位。





在汽车工业中，未来的成功取决于汽车制造商与不同行业的公司进行广泛合作的方式，这种现象被称为“与对手合作”。在过去的130年中，汽车制造行业一直保持垂直合作，其中较小的分包商在顶级公司的领导下开展业务，但是随着各个行业不断融合发展，汽车制造商纷纷与生产高科技零部件的公司合作，与汽车半导体解决方案的提供商以及软件开发商合作。在未来的竞争中，汽车制造商需要与其他公司积极合作，并努力研发核心技术在激烈的市场竞争中生存。现代汽车公司应该更多地致力于摆脱现有的技术研发模式。韩国现代汽车公司应该努力聘请更多的高科技人才，推动自动驾驶技术研发，引领全球自动驾驶汽车的发展。





汽车工业是上世纪推动全球经济发展的主要引擎。然而，从21世纪开始，世界各国的汽车制造商已经不止在汽车工业领域竞争，开启了无限竞争的时代。现如今，汽车制造商与不同行业的公司联手合作。合作中的每个参与者都在为汽车产业的未来而努力。我们期待韩国现代汽车公司的投资帮助公司成为快速发展汽车行业的先驱者，推动韩国汽车产业向着更高更远的未来发展。