北韩常驻联合国代表：美北协商结果如何将取决于美方

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北韩常驻联合国代表金成9月30日在联合国大会发表演讲时强调了所谓的“新算法”。他在演讲时缓和了对美国的批评，却加强了对韩国的指责。





比起去年北韩外务相李勇浩在联大发表演说，金成此次演说略有不同。他在演说中并未提及无核化，却在强调 “新算法”。其实 “新算法”并非新的提议，北韩外务省第一副相崔善姬在向美国提议于9月下旬举行工作协商时也曾提到 “新算法”。现在金成又提及这一问题，对于无核化却闭口不谈。北韩要求的“新算法”显然的是指首先解除对其制裁，然后再谈无核化问题。





北韩对无核化只字未提，似乎是认为他们在无核化方面已经作出了某些措施，既然已经在无核化方面表现了诚意，现在要看美国作出的决定。金成在发表演说时就曾表示，“是机会还是危机完全取决于美方”。金成还说，遏止美北关系发展的最大阻碍是美国对北韩的敌对政策，美国应解除对北韩制裁和停止韩美军事演练。他在演说时还严厉指责韩国称，表面上韩国向全世界人展现和平握手，在背后却瞄准我们引进最新武器，并与美国举行联合军演。韩国要放弃这种双重态度，南北韩关系才能得到改善，敦促韩国履行《南北共同宣言》。





北韩在今年共进行了10次短程导弹和放射炮试射，将韩国和日本纳入这些短程发射体的射程范围，北韩甚至宣称这些是能够打到韩国的攻击性武器。北韩一再发射各种武器进行挑衅，却在指责韩国引进最新武器显然是自相矛盾。北韩如此指责韩国，是在推行典型的“通美封南”战略，期待与美国重启对话，从中获得利益。