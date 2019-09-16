文在寅将出席联合国大会并会见美国总统特朗普
2019-09-16
#明星档案 l 2019-10-01
职业：演员
生日：1993年2月27日
出生地：首尔
身高：165cm
血型：B型
学历：诚信女子大学数码影像表演学
出道：柳韩金佰利广告模特（2012）
孔升妍家中有多位演艺圈人士。舅舅为说唱歌手Kyfish，而亲妹妹则是TWICE成员俞定延。
孔升妍小学时参加伽倻琴演奏大赛，从而被韩国著名演艺经纪公司SM娱乐发觉，成为旗下练习生。在练习生培训时期，孔升妍在公司举办的“青少年BEST选拔大赛”中，被评选为最美选手，在SM练习生粉丝群中小有名气。
原本一心准备成为偶像歌手的孔升妍，在客串SM自制电视剧《我爱李泰利》后，燃起了对表演的热爱，并下定决心成为一名演员，因此离开了SM公司。
离开SM公司后，孔升妍与新公司签约，以本名俞升妍准备开展演艺事业。2012年接拍了柳韩金佰利的女性用品广告，为观众留下了印象。其后孔升妍回到学校，专心完成学业后，2014年正式以艺名“孔升妍”开始了演艺活动。
主要作品：
·电视剧：
《花党：朝鲜婚姻介绍所》（2019）
《你也是人类吗？》（2018）
《Circle：相连的两个世界》（2017）
《内向的老板》（2017）
《Master-面条之神》（2016）
《六龙飞天》（2015-2016）
《听到传闻》（2015）
《对我而言，可爱的她》（2014）
《我爱李泰利》（2012）
·电影
《My Dream Class》（2018）
主要获奖经历：
KBS演技大赏 最佳情侣奖（2018）
SAF演艺大赏 女子新人奖（2016）
SBS演技大赏 新星奖（2015）
2019-09-16
2019-09-15
2019-09-10