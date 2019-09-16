



职业：演员

生日：1993年2月27日

出生地：首尔

身高：165cm

血型：B型

学历：诚信女子大学数码影像表演学

出道：柳韩金佰利广告模特（2012）

孔升妍家中有多位演艺圈人士。舅舅为说唱歌手Kyfish，而亲妹妹则是TWICE成员俞定延。

孔升妍小学时参加伽倻琴演奏大赛，从而被韩国著名演艺经纪公司SM娱乐发觉，成为旗下练习生。在练习生培训时期，孔升妍在公司举办的“青少年BEST选拔大赛”中，被评选为最美选手，在SM练习生粉丝群中小有名气。

原本一心准备成为偶像歌手的孔升妍，在客串SM自制电视剧《我爱李泰利》后，燃起了对表演的热爱，并下定决心成为一名演员，因此离开了SM公司。

离开SM公司后，孔升妍与新公司签约，以本名俞升妍准备开展演艺事业。2012年接拍了柳韩金佰利的女性用品广告，为观众留下了印象。其后孔升妍回到学校，专心完成学业后，2014年正式以艺名“孔升妍”开始了演艺活动。

主要作品：

·电视剧：

《花党：朝鲜婚姻介绍所》（2019）

《你也是人类吗？》（2018）

《Circle：相连的两个世界》（2017）

《内向的老板》（2017）

《Master-面条之神》（2016）

《六龙飞天》（2015-2016）

《听到传闻》（2015）

《对我而言，可爱的她》（2014）

《我爱李泰利》（2012）

·电影

《My Dream Class》（2018）

主要获奖经历：

KBS演技大赏 最佳情侣奖（2018）

SAF演艺大赏 女子新人奖（2016）

SBS演技大赏 新星奖（2015）