河成兰的小说《威化饼干盖的房子》

文在寅将出席联合国大会并会见美国总统特朗普
2019-09-16
#韩广书斋 邀你一读 l 2019-10-01
女儿们经常做房子坍塌的梦。
地板塌下去了，
女儿们跌到一楼父母睡觉的里屋里。
一楼到二楼的高度还不到2米，
女儿们却似乎跌入无边无际的黑色深渊里。
女儿们发出的尖叫声，
似乎在井中似的来回飘荡。
女儿们经常做噩梦，后来个子高了就更担心了。
没有人告诉她们，
她们也会像得了尖足症的人一样把脚后跟抬起来走路。
자매들은 곧잘 집이 무너지는 꿈을 꾸었다.
바닥이 꺼지면서
자매들은 부모님이 자고 있는 안방으로 곤두박질쳤다.
이층까지의 높이가 채 이미터가 되지 않았는데도
자매들은 어두운 바닥으로 한없이 한 없이 떨어졌다.
자매가 내지르는 비명소리는
우물 속에서처럼 갇혀 울렸다.
자매들은 악몽을 꾸면서 키가 크고 초조를 시작했다.
자매들은 누가 시키지도 않았는데
첨족증에 걸린 사람처럼 발뒤꿈치를 들고 걸었다.
女儿们个子高了，体重也增加了，走路的时候，地板发出咯吱咯吱声音的时候，她们一个个离家出走了。
#采访：文学评论家全绍英
威化饼干是著名的甜品点心。威化饼干的包装较为坚硬，我们会想到里面的饼干一定也是硬的。可是，我们拿起饼干放在嘴里咬一口，就会有很多饼干的碎渣掉下来。饼干外表上看起来坚硬，实际上却是脆弱和柔软。主人公的家就和威化饼干一样，因为在建造的时候偷工减料，即使有一天突然坍塌了也不值得大惊小怪，所以小说的题目是《威化饼干盖的房子》。
母亲脚下的地板吱呀作响。
干透了的地板，发出“喀嚓喀嚓”吃酥脆饼干的声音。
母亲就像走在薄冰上，小心的抬起了脚。
喀嚓、喀嚓、喀嚓，
女儿们笑了，母亲好像在找那个地方声音最大，
在地板上走来走去。
老二信心十足的说，
“是用饼干做的家，
地板是用威化饼干做的，
吃威化饼干就是这种声音。”
女儿们抬起脚后跟，异口同声的高呼，
“所以要小心！”
어머니의 발 밑에서 마룻장이 뒤틀렸다.
바싹 마른 마룻장이 바삭, 잘 구운 과자 소리를 냈다,
어머니가 살얼음판을 딛듯 조심스럽게 발을 뗐다.
바삭, 바삭, 바삭.
자매들은 웃었고, 어머니는 특히 소리가 심한 곳을 찾아내려는 듯
마룻장을 모두 디뎌보았다.
둘째가 자신만만하게 소리쳤다.
“과자로 만든 집이야.
마루는 음, 웨하스로 만들었어.
이건 웨하스 씹을 때 나는 소리야”
자매들이 발끝을 들면서 이구동성으로 외쳤다.
“그러니 조심해!”
作家河成兰 (1967.首尔出生)
1996年发表短篇小说《草》
2009年获得第54届现代文学奖
2019-09-16
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