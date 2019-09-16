河成兰的小说《威化饼干盖的房子》

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女儿们经常做房子坍塌的梦。

地板塌下去了，

女儿们跌到一楼父母睡觉的里屋里。

一楼到二楼的高度还不到2米，

女儿们却似乎跌入无边无际的黑色深渊里。

女儿们发出的尖叫声，

似乎在井中似的来回飘荡。

女儿们经常做噩梦，后来个子高了就更担心了。

没有人告诉她们，

她们也会像得了尖足症的人一样把脚后跟抬起来走路。





자매들은 곧잘 집이 무너지는 꿈을 꾸었다.

바닥이 꺼지면서

자매들은 부모님이 자고 있는 안방으로 곤두박질쳤다.

이층까지의 높이가 채 이미터가 되지 않았는데도

자매들은 어두운 바닥으로 한없이 한 없이 떨어졌다.

자매가 내지르는 비명소리는

우물 속에서처럼 갇혀 울렸다.

자매들은 악몽을 꾸면서 키가 크고 초조를 시작했다.

자매들은 누가 시키지도 않았는데

첨족증에 걸린 사람처럼 발뒤꿈치를 들고 걸었다.









女儿们个子高了，体重也增加了，走路的时候，地板发出咯吱咯吱声音的时候，她们一个个离家出走了。









#采访：文学评论家全绍英

威化饼干是著名的甜品点心。威化饼干的包装较为坚硬，我们会想到里面的饼干一定也是硬的。可是，我们拿起饼干放在嘴里咬一口，就会有很多饼干的碎渣掉下来。饼干外表上看起来坚硬，实际上却是脆弱和柔软。主人公的家就和威化饼干一样，因为在建造的时候偷工减料，即使有一天突然坍塌了也不值得大惊小怪，所以小说的题目是《威化饼干盖的房子》。









母亲脚下的地板吱呀作响。

干透了的地板，发出“喀嚓喀嚓”吃酥脆饼干的声音。

母亲就像走在薄冰上，小心的抬起了脚。

喀嚓、喀嚓、喀嚓，

女儿们笑了，母亲好像在找那个地方声音最大，

在地板上走来走去。

老二信心十足的说，

“是用饼干做的家，

地板是用威化饼干做的，

吃威化饼干就是这种声音。”

女儿们抬起脚后跟，异口同声的高呼，





“所以要小心！”





어머니의 발 밑에서 마룻장이 뒤틀렸다.

바싹 마른 마룻장이 바삭, 잘 구운 과자 소리를 냈다,

어머니가 살얼음판을 딛듯 조심스럽게 발을 뗐다.

바삭, 바삭, 바삭.

자매들은 웃었고, 어머니는 특히 소리가 심한 곳을 찾아내려는 듯

마룻장을 모두 디뎌보았다.

둘째가 자신만만하게 소리쳤다.

“과자로 만든 집이야.

마루는 음, 웨하스로 만들었어.

이건 웨하스 씹을 때 나는 소리야”

자매들이 발끝을 들면서 이구동성으로 외쳤다.





“그러니 조심해!”









作家河成兰 (1967.首尔出生)

1996年发表短篇小说《草》

2009年获得第54届现代文学奖