北韩在江原道元山一带发射不明发射体

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在美北双方就重启无核化工作协商达成协议之际，北韩再次发射发射体，进行武力挑衅。双方能否按照原定计划重启协商还是疑问。





北韩外务省第一副相崔善姬1日发表讲话称，美北双方商定将于10月4日进行预备接触，5日进行工作协商。在崔善姬发表双方将重启协商后，美方却表示，尚未确定是否在一周内进行协商。美方是在崔善姬发表谈话的3个小时后发表的，美国国务院发言人奥尔塔格斯表示，并没有可以公开的具体事项。此外，美北双方也均未提及重启工作协商的地点。以美北双方的表态来看，不得不怀疑双方是否的确达成重启协商的协议。然而，有分析认为，这只是双方的表现方法不同而已，达成重启协商协议则是千真万确，只是北韩具体说明进行协商的日期，美国则含糊地未予发表而已。崔善姬在发表谈话时就曾肯定地表示，双方达成了协议。





就在美北双方重启协商尚不十分明确的情况下，北韩却在2日再次发射弹道导弹。韩国青瓦台立即召开国家安全保障会议，认为北韩发射的是潜射弹道导弹（SLBM），最大飞行高度为910公里，射程约450公里。2016年8月，北韩成功的试射“北极星1型”潜射弹道导弹，飞行距离约为500公里。2017年2月，北韩再次试射“北极星2型”中程弹道导弹，“北极星2型”射程约2500至3000公里，可搭载核弹头。此后北韩一直在开发“北极星3型”导弹。





今年北韩共试射了11次发射体，和此前10次不同，北韩此次发射的是潜射弹道导弹。此前北韩发射的短程导弹和放射炮是将韩国和日本纳入射程范围内，因而并未引起美国总统特朗普的特别重视，韩国政府也认为北韩并未违反《9.19军事协议》，但是此次发射潜射弹道导弹则另当别论。青瓦台在举行国家安全保障会议后，对于在即将重启美北工作协商之前北韩进行导弹挑衅深表忧虑，认为北韩明确地违反了联合国安理会的决议。显而易见，北韩此次发射潜射弹道导弹将成为重启美北工作协商和能否取得进展的一大变数。