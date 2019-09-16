《漫话国乐》 寿齐天 / 天地王本解 / 报念





相传，桓雄是掌管天的神桓因的儿子，桓雄因为不是嫡长子，必须以自身的力量谋求发展，开拓其领域。桓雄对人间特别感兴趣，非常关注人间的动向。桓因也发现人间是一个可造之地，就派遣儿子桓雄到人间，并授予他三个天符印记用来治理人间（天符印记指治理人间的证件）。后人认为，这三个天符印记代表着青铜剑、镜子与铃铛，另外也有风神“风伯”、雨神“雨师”以及云神“云师”三神的说法。





桓雄来到凡间，在神檀树下建立了神的城市，并亲自掌管粮食、刑罚、疾病等360多种人间的事情，教化众生。有一次，一只熊与一只老虎来到神檀树下，恳求桓雄让他们修道成人。桓雄被两个动物的诚意所感动，就赐予它们青蒿与大蒜，告诉它们在不见阳光的洞穴里只吃这些东西致力于修道。结果，老虎没能坚持到底，中途逃走了，熊则认真地按照桓雄的话去做，并变成了女人。桓雄与这个女人结婚，生下一子，正是韩民族的始祖、建立韩国历史上最初的国家古朝鲜的檀君。





本月3日是开天节，象征着天地相通、天人合一。

{音乐1： 《寿齐天》 / 国立国乐院正乐团}





从古至今，人的起源一直是人类最大的疑问。后来，大爆炸宇宙论、人类进化论等科学理论证明了人类的起源。但古时候还没有这些科学理论，人类便创造神话故事来美化民族的起源，这些神话故事在理解范围之内，成了人们接受人生与世界的一个途径。





韩国西南方海上的济州岛也有多样的神话故事传承下来，其中最著名的是创世神话故事《天地王本解》。这是举行巫术时，在开头说明场地与迎神的仪式初监祭中，巫婆或巫师吟诵的创世故事，其主要内容是这样的：

“创世之初，天与地尚未分开，宇宙混沌一片。

甲子年甲子月甲子日甲子时，天突然分开，

乙丑年乙丑月乙丑日乙丑时，地也分开，

从天上下青露，

地上涌出黑露，

两者合水从中创造了万物。”





相传，天地王从天而降，与聪明夫人同床共枕。天地王回天后，聪明夫人生下双胞胎儿子，夫人按照天地王的嘱咐，给儿子起名叫大别王与小别王。兄弟长大后，把父亲留给他们的葫芦种子种在地上，未料葫芦藤飞快成长，长成一棵远及天空的葫芦树，兄弟就爬上藤子到天上找到了父亲。天地王本来让大别王统治人间，让小别王掌管阴间。可小别王不服气，欺骗哥哥，在一次猜谜竞争中取胜，占领了人间。可没过多久，小别王发现人间比自己想象的更不好过，人间不仅有两个太阳与两个月亮，禽兽也会讲人话，而且会发生各色各样的坏事。小别王实在没办法，就请求哥哥出面整治人间的混乱。奇怪的是，大别王别的都做，就是不干涉社会秩序，所以时至如今，人间的罪恶行为依然猖獗。

{音乐2：《济州七头堂巫术》中的“天地王本解” / 金允洙（音）}





祈愿国泰民安的佛教音乐《报念》是“报施念佛”的缩略词，描写在佛祖保佑下，国泰民安，人寿年丰。





古时候，很多流浪艺人团体与寺院合作，以寺院为大本营，为当时不能随意进出都城的僧侣到各地表演，代替僧侣收集人们施舍的物品。《报念》是流浪艺人团体在表演开头献唱的歌曲，不仅借此介绍他们是寺院派来表演的，还为人们祈福，并表演歌舞、杂技等精彩的内容，赢得人们的热烈反响。





《报念》开头的歌词是这样的：

“上来所修功德海，

回向三处悉圆满。”

意思是希望人们积德行善，给佛祖施舍，功德必会重回人间。

接着吟诵的歌词是：

“奉位主上殿下寿万岁，

王妃殿下寿齐年。”

祝福皇室和普通老百姓，祈愿国泰民安，安居乐业。

{音乐3：《报念》/ 金秀妍名唱 }