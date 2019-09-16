中国致力于提高其在韩半岛问题上的影响力

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今年10月1日是中华人民共和国建国70周年纪念日。1949年10月1日，中国共产党解放全国大陆，并对内外宣称中华人民共和国正式成立，如今通过改革开放发展成为与美国并肩看齐的经济大国。





为纪念新中国成立70周年，中国政府通过历来最大规模的阅兵式炫耀其强大国力，并在韩半岛问题上扩大其影响力。





中国负责外交事务的国务委员兼外交部长王毅等中国高层人士经常说“中国是韩半岛问题的主要当事方”。这意味着中国极为重视韩半岛问题。





从历史上看，在近代以前，中国作为世界上最强大的国家，对韩半岛行使莫大的影响力。但是近代以后由于国力衰退而处于困境，直至二战结束，新中国成立后，在数十年的冷战时期一直对韩半岛行使影响力。





特别是1978年开始实行的改革开放政策获得成功，经济取得飞速发展。习近平出任国家主席后，中国为恢复其世界最强国家的地位与形象，试图在韩半岛问题上行使重大影响力。





中国之所以重视韩半岛问题，是因为韩半岛问题会给中国的外交和安保造成重大影响。因此，中国政府最近经常炫耀与北韩的同盟关系。





我们经常用“唇亡齿寒”这句成语来比喻北韩和中国间非常密切的血盟关系。在6.25韩战期间，中国高呼“抗美援朝”口号，派兵支援北韩，从而与北韩建立血盟关系，并于1961年缔结友好合作互助条约。





目前，北韩仍是中国唯一的军事同盟国。冷战结束后，北韩开始走自己的路线。尽管中国劝说实行改革开放政策可在维持一党体制的情况下实现经济复兴，但是北韩却走上核开发道路。之后，中国和北韩的关系逐渐疏远。





2011年12月金正恩执政后，中国谋求与北韩改善关系，但是北韩继续进行核开发，并试射远程弹道导弹而使中国和北韩的关系变得更加恶化，中国国家主席习近平和北韩国务委员会委员长金正恩也没有举行会谈。





北韩悍然实施核试验并进行导弹试射，中国加入联合国安理会对北韩制裁行列后，北韩和中国的关系趋于恶化，但是在中国和北韩建交70周年的今年，双边关系不仅得到恢复，进而变得更加密切。





中国在北韩核问题和美北试图改善双边关系等推进韩半岛和平进程的过程中，有必要确保自身利益和份额。特别是在与美国进行贸易战和抢占东北亚霸权的情况下，中国必须利用北韩这张牌。





北韩也需要中国的支持与协助。在即将与美国举行无核化工作协商的情况下，北韩有必要以中国为后盾，提高其协商能力。





目前，北韩因遭受国际社会强力制裁而处于困境，因此必须通过加强与中国的友好合作关系来维护其体制稳定。总之，中国和北韩因互有所需而改善双边关系，现如今中国和北韩的关系比过去变得更加密切。





北韩国务委员会委员长金正恩继去年三度访问中国后，今年年初再次访问中国，而中国国家主席习近平于今年6月回访北韩，对外炫耀中北关系亲密度。





目前，中国有必要以北韩作为杠杆，在中美贸易战中提高其协商能力，而与美国进行无核化谈判的北韩也要借助中国的支援。





中国试图恢复过去的荣耀。也就是说，在与美国展开霸权竞争的情况下，中国至少要恢复在东北亚，特别是在韩半岛地区的影响力。





习近平出任中国国家主席后，将“中国梦”作为重要指导思想和重要执政理念。如今在与美国展开霸权竞争的情况下，中国至少要恢复其对韩半岛的影响力。但这有可能给韩半岛问题带来风险和不确定性。





随着中国积极介入韩半岛问题，解决北韩核问题的情况也变得错综复杂。因为在南北韩、韩美、美北三轴协商局面中增加了中国这一变数。





为和平解决北韩核问题而进行的六方会谈因美国和北韩举行首脑会谈而变得徒有其名，韩半岛问题的主要当事方从南北韩、美国、中国、日本、俄罗斯缩小为南北韩、美国、中国四方。





在此情况下，如果北韩国务委员会委员长金正恩能于本月访问中国，中国的角色将会变得更大。





今年10月6日是中国和北韩建交70周年纪念日。因此，北韩国务委员会委员长金正恩有可能访问中国。因为这两年来，北韩在与美国展开重要协商以前，金正恩委员长经常访问中国，听取中国政府的意见。





日前，美国和北韩决定重启无核化工作协商，这对北韩来说是非常重要的协商。因此，在协商开始以前，金正恩委员长有可能访问中国，之后以中国为靠山，在美北无核化工作协商中占据有利位置。





此外，今年是中国和北韩建交70周年，这对中国和北韩来说都具有极大的意义。因为社会主义国家非常重视“逢五逢十”周年庆。





中国在与美国展开贸易战乃至霸权竞争的情况下，有必要让美国知道中国在韩半岛问题上仍具有强大的影响力。因此，北韩国务委员会委员长金正恩访问中国，将确认中国在韩半岛问题上具有强大影响力，并在与美国的协商中能取得提高协商力的效果。





如果北韩国务委员会委员长金正恩访问中国，不但能炫耀北韩与中国密切的友好合作关系，还能提高其对美协商能力。





中国则在建国70周年再次强调中华民族伟大复兴这一“中国梦”，以巩固其在韩半岛上的地位。





总之，由于中国积极介入韩半岛问题而成为解决北韩无核化问题重要变数。由此看来，各方将为寻求无核化方程解法，展开激烈的外交战。