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逃离北韩定居韩国的脱北居民们都对他们能在银行里方便地存取款表示惊叹不已。





今天，除了银行窗口以外，还能通过互联网进行各种金融交易。但是北韩居民难以通过互联网进行金融交易，且很少到银行去开户。那么，北韩的银行到底扮演何种角色呢？





北韩在各地区都设有朝鲜民主主义人民共和国中央银行00分行。





北韩的银行源于1945年12月朝鲜银行平壤分行临时开设、运营的“计算所”。第二年，也就是1946年1月9日，北韩正式成立北朝鲜中央银行，同年4月另立农民银行。





1946年10月29日，北朝鲜中央银行和总行设在首尔的商业银行、朝兴银行以及名为安全银行的储蓄银行等构筑分行网，进而摆脱前苏联的管理，成立了财政省直属的新银行。





北韩在平壤和各地区都设有中央银行地区分行，且北韩的银行拥有70多年的历史。





北韩于1945年在平壤临时开设、运营“计算所”，并在第二年，也就是1946年成立了朝鲜中央银行。





特别值得一提的是，北韩的金融以中央银行为中心，计划性地进行资金融通。由于国家独揽金融，并按计划分配资金，因此不能将金融和国家财政严格区分开来。





北韩最具代表性的特点是实行单一银行制度。单一银行制度是指朝鲜中央银行并行中央银行和商业银行的功能。





以韩国中央银行韩国银行为例，央行虽然发行货币、执行货币政策，但是不以一般国民为对象提供存取款和贷款等金融服务。但是北韩实行单一银行制度，朝鲜中央银行还扮演商业银行的角色。





第二个特点是贷款的比重较小，且按政府政策供给资金。第三个特点是进行货币管制。北韩所有的机构和企业所只能在朝鲜中央银行开设一个账户，并通过该账户结账等进行金融交易。





北韩的银行并非以一般居民为对象提供存取款和贷款等个人金融服务，而是通过政策金融和企业金融控制全盘经济，并为北韩领导机关扮演管理统治资金的角色。





举例来说，朝鲜贸易银行下属的朝鲜光鲜银行向从事外汇交易的所有贸易银行用户义务性地征收3%的缴纳金，并作为北韩领导机关的秘密资金和特殊资金进行管理。





当然，北韩的银行也扮演吸收市面资金，让资金流通顺畅的角色，并办理保险业务。但是北韩的银行资金短缺，民众难以及时提款，且被认为是国家为执行其财政计划动员资金的机构，因此北韩居民大都回避把钱存在银行里。





上世纪90年代北韩经历被称为“苦难行军”的经济危机后，银行和居民的间距变得更大了。





上世纪90年代中期经历经济危机后，北韩的金融政策变得徒有其名。也就是说，北韩在经历大饥荒的过程中，对外贸易和一般居民之间的货币交易全面中断，且银行停止发行支票，企业不得发行期票。





特别值得一提的是，在苦难行军初期，北韩居民难以用货币购买物品。过去，北韩居民曾进行以货换货的易货交易，后来以国定价格买卖物品，但是遭遇经济危机后，由于形成资本主义市场而无法适用国定价格，目前由市场价格取代了国定价格。





上世纪90年代北韩经济面临瘫痪，朝鲜中央银行的角色也随之弱化。企业因生产能力低下而难以维持生产，这导致中央银行无法回收发放给国营企业的资金。





此外，劳动报酬变得空有其名，家中存放现金的北韩居民开始形成个私经济，且在此过程中衍生出地下钱庄。





北韩居民在进行一段时间的易货交易后，在资本主义市场上衍生出所谓的地下钱庄。





经营地下钱庄的钱主们决定美元或人民币兑换北韩货币的汇率，并从中获取若干百分点的利润。各地区的钱主们决定当天抽成5%，那么北韩居民在兑换外币时就要支付5%的手续费。外国人用美元或人民币兑换北韩货币时也是如此。





上世纪90年代开始，北韩通过地下钱庄弥补中央银行的不足之处。从放高利贷起家的地下钱庄逐渐形成外币兑换市场，且其范围扩大至北韩各地，地下钱庄的钱主们通过汇率变动获取利益。





据韩国产业银行发布的一份报告，上世纪90年代北韩地下钱庄的贷款期限为3到4个月，一个月的贷款利率为20%。





在市面上流通的北韩货币规模并不大，但是2010年开始币值较高的美元和人民币逐渐在北韩市面上流通开来。





据悉，在北韩的地下钱庄2000美元以下为无抵押贷款，一个月利率为10%，2000美元以上为抵押贷款，一个月的利率为4%到7%。北韩居民通常以证明自身有权居住的“住房入住证”或生产工具等作为抵押。





北韩地下钱庄的钱主大都是拥有充裕资金的贸易从事者和劳动党干部夫人。据悉，他们拥有的现金和贷给北韩居民的现金总额多于朝鲜中央银行保有的现金。





但是随着个私金融的弊端不断涌现，最近北韩居民重新开始通过银行汇款等进行金融交易。





北韩居民为了把钱汇给生活在外地的儿女或亲戚，首先要到银行去申请10个数字的汇款账号，然后把钱存进去即可。这时，银行向汇款人和收款人分别收取10%的手续费。





那么，北韩居民为何甘愿支付这么多手续费通过银行汇款呢？其原因在于通过个人或地下钱庄汇款经常会发生意外事故。如，钱主突然毙命或逃匿就无法把钱追回来。因此，北韩居民为保安全，不惜支付高额的手续费利用银行汇款。





北韩的汇款程序较为复杂，但是能在较短时间内将现金传达给对方，且无遗失之忧。因此，利用银行窗口汇款的北韩居民呈逐渐增加之势。





目前，北韩当局致力于推进金融改革和金融信息化建设。因此，有望在不久的将来成立专为民众提供全方位金融服务的商业银行。





今天，北韩的银行为促进经济发展而谋求新的变化。因此，我们期待北韩尽快迎来人人都能享受银行服务的金融新时代。