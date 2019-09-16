慰安妇少女像在日重新展出

ⓒKBS News

因受到日本右翼势力和政府的施压而被撤下的慰安妇少女像重新在日本爱知三年展展出。





爱知三年展执行委员会和“表现的不自由展•之后”展览单元执行委员会上月在当地法院进行的假处分案件审讯上就重新展出少女像达成了协议。





8月1日开幕的爱知三年展上，象征日军慰安妇受害者的少女像在“表现的不自由展•之后”展览单元中展出。由于这是日本公共美术馆首次展出少女像，因此开展后受到了较大的关注，吸引了很多人前来观展。





然而受到日本右翼势力的威胁和日本政府的施压，少女像展出仅四天后就被撤下。





撤展前，名古屋市长河村隆之曾公开要求停止展示。日本政府发言人、官房长官菅义伟在记者见面会上甚至暗示可能中断对爱知三年展的补贴。此后日本文化厅以“表现的不自由展•之后”的中断为由，取消了对爱知三年展的补贴，被外界批判为实质上的文化审查。





表现的不自由展•之后执行委员会为此向名古屋地方法院提交了要求恢复展出的假处分申请，在这一过程中双方达成协议，少女像得以重新展出。





由于爱知三年展将于本月14日闭幕，少女像的展出时间大约为一周。





和平少女像是象征帝国主义日本强制征集慰安妇的受害者的艺术作品。





2011年12月14日，敦促解决日军慰安妇问题的周三集会迎来第1000次之际，通过以韩国精神队问题对策协议会为主的市民募捐，首座少女像在位于首尔钟路区的日本大使馆前设立。





少女像高130厘米，身穿粉色上衣和黑色裙子的短发少女坐在椅子上凝视着日本大使馆，再现了被日军强制带走时的慰安妇受害者14-16岁时的外貌。少女像一旁还设置有一把空椅子，是为了让观者能够感受受害者的痛苦。





此后少女像不仅在韩国多个地区设立，还在美国加利福尼亚州格兰岱尔、澳大利亚悉尼等地落户，作为女性人权的象征之一，设立范围不断扩大。





少女像的重新展出同时体现了日本右翼势力对历史的顽固否认和致力于守护言论自由的日本良知。尽管右翼势力的威胁和日本政府的施压预示了解决历史问题的艰难前途，但是日本社会的良知则令人鼓舞。





少女像重新展出的决定作出后，抗议电话等反对意见也相当激烈。日本正在有组织、积极地妨碍少女像的设置，各处设置的少女像也不断遭到损坏。受难的历史今天仍然在继续。





虽然少女像的展出遭遇了中断和重启的波折，但是这反而成为了加强日本乃至国际社会对日军性奴问题认知的契机。越来越多的意见期待日本借此机会对历史问题作出真诚的反省，韩日关系能够取得面向未来的发展。