韩国CPI出现首次负增长

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韩国消费者物价指数（CPI）出现了有史以来首次负增长。





尽管统计厅说明称，这次负增长是受到了农产品价格和国际油价下滑的拖累，属于暂时性现象，并非通货紧缩；但是专家们则忧虑，这有可能是韩国陷入通货紧缩的迹象。





根据统计厅1日发布的《消费者物价动向》，9月CPI为105.20，同比下滑0.4%。该指数以2015年的物价为基数100。





CPI同比下滑是1965年该统计执行以来的首次。不过从精确数据来看，实际上CPI已连续两个月负增长。今年8月CPI虽然同比下滑了0.038%，但由于统计数据只计算到小数点后一位，因此被记录为0.0%。





不过统计厅方面坚持称，9月CPI数据才是首次负增长。根据统计程序，物价上涨率需要考虑可比较性、误差等因素，只计算到小数点后一位。





由于CPI负增长的次数是衡量该现象属于暂时性还是趋势性的尺度，因此分辨负增长是首次还是连续两个月非常重要。





统计厅解释称，这次负增长的原因主要是去年农产品价格大涨，统计上存在基数效应；再加上今年丰收致使农产品价格下滑以及国际油价走低的影响。





此外，8月出现0.0%的持平势头后，上个月政府开始执行高中纳入义务教育、扩大医保范围等政策，进一步拉低了CPI。





去年受酷暑影响大幅上涨的农畜水产品价格，因今年天气条件良好，同比下滑了8.2%，拉低整体物价0.70%。国际油价也维持了稳定走势，石油产品价格下跌5.6%，使整体物价下滑0.26%。此外，受医保范围扩大、高中纳入义务教育等政策的影响，公共服务物价下滑了1.2%。不过个人服务等项目的价格持续上涨，抵消了部分下滑因素的影响，整体物价的跌幅为0.4%。





如果农产品和石油产品的价格能够保持过去四年平均增长水平的话，9月的CPI涨幅应为1%左右。因此这次负增长属于暂时性现象，并非通货紧缩。





尽管政府做出了说明，但是实际上连续两个月的物价负增长，还是引发了外界忧虑的视线。





经济专家们担忧，负增长的原因是来自需求方的物价下行压力，如果物价的低增长现象持续，韩国经济有可能陷入通货紧缩。消费的低迷引发企业投资的萎缩，造成雇佣和收入的减少，并再度导致消费不振，形成恶性循环。

政府计划严密关注消费者物价的走势，并预测称，特殊因素的影响在年底将逐步消减，届时物价将出现0.5%以上的增长。