第20届国会最后一次国政监查拉开帷幕

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第20届国会最后一次国政监查于2日拉开帷幕，法制司法委员会、政务委员会等13个常任委员会开始对受监查机构展开监查。





由于文在寅政府任期将于11月过半、明年4月又将迎来国会议员选举，再加上目前朝野围绕法务部长官曹国的对峙已经进入了白热化状态，预计这次国政监查上朝野仍将展开激烈的唇枪舌战。





这次国政监查由国会法制司法委员会等14个常任委员会，对全部788个机构进行为期20天的监查，将持续到本月21日。今年的受监查机构较去年的753个增多了35个。





国政监查由国会对政府的政务执行进行全面的监查，从每年秋天定期国会召开后的第二天起进行、持续20天，是作为立法机关的国会对政府的重要牵制制度。国政监查也因此被称为“在野党的舞台”，执政党则往往表现得较为被动。





虽然国政监查是国会最为重要的功能之一，但是与政府庞大的工作业务相比，不仅监查时间短，还容易变味为政治斗争，一直以来批判不断。今年的国政监查由于存在部分可能引发朝野极端对立的焦点问题，更难避免这样的批判。





这次国政监查的核心问题仍将是法务部长官曹国，以致于被称为“曹国大战第三回合”。





目前检方正在就曹国长官及其家属的各项嫌疑进行调查。而与此同时，青瓦台、政府和执政党则在极力呼吁“检察改革”。





事态也因此演变为了法务部长官与检察总长的对决局面。此后随着文在寅总统亲自力陈检察改革的紧迫性、支撑曹国长官，青瓦台与检察也出现了对立的迹象。再加上围绕曹国长官的民意不一，正反双方分别进行大规模示威，形成了目前三个层面上的对决局面。





同时，保守派在野党正集中全力攻击曹长官，导致这次国政监查被称为继人事听证会、对政府质询之后的“曹国大战第三回合”。





面对这种情况，执政党共同民主党计划尽全力推动检察改革，将这次国政监查视为“检察改革国政监查”，集中力量、获取动力，推动设立高级公务员犯罪调查处等快速通道法案的通过及其他各项改革。





同时，执政党还将积极聚焦民生、经济等问题，以“民生和改革”的话题正面击破在野党的“政治斗争”攻势。





而两大在野党自由韩国党和正未来党早已将这次国政监查定性为“曹国国政监查”，制定了罢免曹国的目标。两党计划通过这次国政监查再次引起舆论对曹长官各项嫌疑的关注，激发反对民意。而针对执政党的民生问题攻击，预计在野党将反击称曹长官的任命反而引发了目前民生问题被搁置的状况，以借此批判文在寅政权的无能、查明经济危机的实质。





除了曹长官的问题外，北韩无核化谈判、日本对韩出口限制和《韩日军事情报保护协定》的终止、非洲猪瘟等也将成为主要话题。