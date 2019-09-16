第100届全国体育大会在首尔隆重拉开帷幕

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第100届全国体育大会4日在首尔隆重拉开帷幕。全国体育大会始于日本殖民统治时期的1920年，当时被称为朝鲜体育会的大韩体育会成立后，开始举行全国体育大会。日本于1919年镇压非暴力独立运动“3.1运动”后，开始实施“文化统治”。日本判断，此前的宪警统治的镇压是引发“3.1运动”的原因，因此改变了此前的政策。此后在体育界产生的变化就是该体育大会。





第一届大会并非是综合体育大会，而是棒球大会。在目前的首尔特别市，即当时的京畿道京城府以“全朝鲜棒球大会”这一名称举行全国体育大会。此后于1925年，该棒球大会演变为进行多项比赛的综合体育大会。1934年进行的第15届大会还增加各种球类运动项目，以此纪念朝鲜体育会成立15周年。由此，大会名称也被改为“全朝鲜综合竞技大会”。





但大会也经历了不少磨难。在第18届大会结束后，未能举行第19届至25届大会。这是因为，朝鲜总督府强制解散朝鲜体育会，因为《东亚日报》于1936年报道柏林奥运会马拉松冠军孙基祯相关消息时，在孙基祯的颁奖仪式照片中删掉“日章旗”。1945年解放后，由于朝鲜体育会重新恢复运营，大会也得以重启。1950年，6.25战争爆发，第30届大会未能如期举行。但在战争期间，韩国依然从1951年起重新举行全国体育大会，随后全国体育大会持续到今天。





但如今，由于南北韩分裂，北韩不能参加全国体育大会。由此，北韩出身的失乡民以“以北五道选手团”这一名称参加大会。此外，旅居海外同胞选手团也参加全国体育大会。从1948年举行的28届大会起，全国体育大会成为获得韩国政府认可的体育大会。