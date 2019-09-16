这些菜千万别只用清水洗

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很多人都用清水洗菜，但清水并不能洗干净所有的菜，可能会越洗越脏。

花菜类。无论是白色的花菜还是绿色的西蓝花，看上去都很干净，但其实他们花球状的叶瓣里很容易藏农药和菜虫，所以一定要清洗干净才好。方法是准备一盆清水，在水中放少许的盐，用筷子搅拌均匀。 把买回来的花菜放在盐水中浸泡5分钟，盐水有助于杀菌，既可以杀死花菜上隐藏的小虫，也能去除花菜上残留的农药。

叶子菜。买回来的叶子菜，不仅要清洗叶片上的沙子和泥土，还要清洗叶子上残留的农药，而只用清水冲洗农药，肯定洗不干净。方法是准备一盆清水，在清水中倒入适量的小苏打，搅拌均匀。把要洗的叶子菜放在苏打水中浸泡10分钟，拿出来再用清水冲洗干净即可。原理是农药遇碱性溶液易分解，小苏打呈碱性，用小苏打洗菜可以清除菜叶上残留的农药。

茄瓜类。茄瓜类蔬菜表面凹凸不平，很容易积攒细菌和灰尘，并也容易残留农药。可以把茄瓜放在清水中，用牙刷蘸取清水刷洗表面不平的瓜果。刷完后放在苏打水中浸泡10分钟，这样不用去皮，也能放心食用。另外，大部分农药是有机磷类农药，不溶于水，是酸性的，加入食用碱后，水变成弱碱性，和农药的酸性结合，就能够去掉蔬菜上残留的农药。

菌菇类。很多菌菇都生长在土壤里，而且菌菇的伞面菌朵里有很多褶皱，也很容易隐藏各种泥沙。可以用面粉或淘米水先进行浸泡，把手放在洗菜水中朝一个方向搅动，这时菌菇表面以及褶皱中的泥土就会随着水的旋搅自动掉下来，最后用清水冲洗一下就可以了！

肥肠。爆炒肥肠是很多人都爱吃的一道菜，要想做出来的肥肠味道好，清洗很关键。先把大肠放在清水中浸泡5-10分钟，然后把水分沥干，用细盐、米醋、料酒或白醋加少许水，反复搓洗几遍，最后用清水冲洗干净即可。

动物肝脏。动物肝上不仅有血渍，还有异味，把肝放在加醋的水中浸泡5分钟，可以清理掉肝上的血渍，然后用面粉擦洗肝表面，不仅可以清除肝上的异味，而且炒出来的肝口感更滑嫩。

螃蟹。又到了吃螃蟹的季节，螃蟹在水中以腐烂的小鱼小虾为食，体表和体内含有大量的细菌和毒素，清洗不干净直接危害身体健康。可以先用清水将螃蟹体表的污物冲洗干净，再放入淡盐水中浸泡一段时间，这样可让螃蟹吐出胃中的脏东西，浸泡期间多换水，直到螃蟹吐出的水变干净为止。





（文中窍门来自刘畅听友）