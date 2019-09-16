ZICO出道8年首发正规专辑《THINKING》 表达苦恼与思想

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ZICO首张正规专辑《THINKING Part.1》于9月30日正式发行。

《THINKING》被ZICO定义为“自画像”，ZICO站在现如今的时间节点，回顾自己所经历过的一切，将感悟化为音乐向歌迷娓娓道来。新专辑经历颇久创作而成，其中饱含ZICO本人的苦恼与思想，为大众展现出ZICO更加成熟的音乐世界。

ZICO 2011年作为男团BLOCK B的成员及队长出道。出道以来，ZICO以其卓越的音乐才华，不仅为团队、为自己，还为许多其他歌手创作了无数经典音乐作品。今年，ZICO自立门户，创立了演艺公司“KOZ娱乐”，成为了一名“CEO歌手”。

新专辑《THINKING》是ZICO出道8年来的首张正规专辑，也是他真正意义上独立后的首个作品，因此意义非凡。从专辑风格到制作，再到概念推广及演出，都由ZICO亲力亲为，可谓是全面展现了ZICO本人的音乐理念。

《THINKING Part.1》中共收录了5首歌曲，有两首主打歌，分别为《人》以及《冒失鬼》。《人》讲述的是在20岁的尾巴遭遇人生的倦怠期的普通人禹智皓的故事。另一首主打歌《冒失鬼》则通过音乐介绍了大众十分好奇的ZICO创立公司后的想法，并邀请了人气Rapper Javky Wai与YUMDDA一起合唱。

ZICO在4日播出的《柳熙烈的写生簿》节目中，为歌迷带来了回归首秀。而新专辑另一部分《THINKING Part.2》将于10月中旬发行。