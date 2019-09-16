WINNER演唱会预热视频公开 第二轮门票销售已开启





WINNER新一轮世界巡回演唱会预热视频日前公开，引发歌迷期待。

YG娱乐近日通过官方社交媒体账号上传了名为“WINNER [CROSS] TOUR IN SEOUL”的视频，为新一轮巡演预热。视频在歌迷的欢呼声中开始，视频内容是上一次巡演的部分场面。通过视频，能再次感受到WINNER精彩的舞台表演以及现场无比热烈的氛围。

视频中也再现了被染成一片蓝色海洋的场馆全景场面。视频中，成员姜胜允说：“我们WINNER会努力回报大家，让2019年成为大家最好的一年。”宋闵浩的话也被记录在了视频中，他说：“不久后再见，爱你们。”现场观众随之爆发出热烈的欢呼。

WINNER将于10月26日、27日两天，在首尔KSPO DOME（奥林匹克体操竞技场）举行“WINNER [CROSS] TOUR”巡演首尔站演出，这也是今年6月WINNER举行了Private Stage演唱会后，时隔4个月再次与国内歌迷相聚。

首尔站演唱会结束后，WINNER还将陆续前往台北、雅加达、曼谷、吉隆坡、马尼拉、新加坡等7个亚洲城市开唱。

另外，WINNER会在首尔演唱会中，首次使用乐队现场伴奏，这也是出道后的首次尝试。届时现场感将会更加强烈，WINNER成员也在为能给观众献上完美LIVE演出而努力进行准备。

WINNER 2019首尔演唱会第二轮门票销售已于4日开启。