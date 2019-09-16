美北无核化工作协商破裂

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美北在瑞典首都斯德哥尔摩进行的工作协商以破裂告终，根本原因是双方缺乏信任，反映出“自上而下方式”的局限性。





对于此次协商，美方声称拿出了创意性解决方案，北韩则谴责美国没有放弃一成不变的态度。可以判断，美国所谓的“创意性方案”与无核化措施有关，北韩所指的“一成不变的态度”依然是对北制裁问题，美国最终坚持了“先弃核后放宽制裁”，要求北韩拿出进一步的无核化措施，“创意性方案”可能是从大交易即“一揽子解决方案”中退后一步的阶段性解决方案，而北韩认为美国并未改变对北敌对政策和制裁基调。





此前，北韩废弃了部分核设施，美国则大幅减少韩美联合演习，双方均主张履行了无核化及缓和对北敌对政策的初步措施，同时又互相指责对方未能拿出符合自己让步的措施。解决北核问题的要点是无核化及相应措施的先后问题，信任是关键，而美北双方在这一核心问题上仍未取得任何进展。美北相互间的不信任根深蒂固，首先双方仍是停战状态。另外，美北曾在日内瓦签署北核问题框架协议，北韩同意冻结现有核计划，美国则允诺为北韩建造轻水反应堆并提供重油，但北韩在轻水反应堆建设过程中仍秘密进行核开发，因此美国不愿重蹈日内瓦协议的覆辙，坚持北韩应先行弃核，而北韩则担忧弃核会导致体制崩溃，不愿成为下一个利比亚。





“自上而下”的谈判方式便是为打破相互间不信任、寻找划时代转折点而提出的解决方案。去年，特朗普和金正恩在新加坡会面达成一系列协议，但这些协议仅止步于宣言性内容，并未取得实质性进展。双方首脑会晤未能消除彼此间的不信任，这也是此次“自上而下方式怀疑论”再次抬头的根本原因。