你身边的“健康使者”——韩国“CRETA”公司

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韩国创新公司的一些新点子、新想法给全球经济带来了巨大的变化。今天，我们将带领大家走进韩国“CRETA”公司，这是一家韩国领先的医疗设备供应商，他们能够将创意变为现实。今天，让我们与公司首席执行官李圭镇（音译：이규진）先生一道，聊一聊他们公司。





市场上有一些医疗设备仅能够测量患者的病情，还有一些医疗设备用于治疗疾病。韩国“CRETA”公司对这两种用于不同目的的医疗设备非常感兴趣。也就是说，公司一直致力于开发医疗设备，其测量过程本身可以对治疗产生帮助。实际上，将测量与治疗相结合是李圭镇先生上学以来就一直怀有的梦想。





李圭镇先生主修医学工程专业，希望能帮助残疾人。在攻读研究生期间，他研究了血压仪的算法。随着学习的不断深入，他一直努力，希望学习更多相关知识。血压计是一种可以测量血压的工具，但它不能降低血压或稳定血压，对于改善患者血压方面没有太大功效。李先生一直努力将测量与治疗相结合，尤其是在治疗肩周炎的过程中，在检查和向肩关节注射药物时，他发现了关节破裂时出现的特征，发现这个特征后，他找到了一种测量并同时能够治疗肩周炎的方法。他开始对制造医疗器械表现出极大的兴趣，他成立了自己的公司——韩国“CRETA”公司。2018年，韩国“CRETA”公司开发了其标志性产品“Balankey”，该设备可以测量肌肉力量并帮助用户锻炼肌肉。





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“Balankey”是一款智能设备，可以帮助用户测量和增强其肌肉力量。它看起来像玻璃杯，易于使用和携带。首先，用户可以下载“Balankey”应用程序，将其与设备连接，然后使用要测量的肌肉按压设备。这款工具搭载了一个获得过发明专利的压力传感器，可实时测量肌肉强度并将其显示在应用程序上。在测量肌肉强度后，选择锻炼程序。根据测量的力量，程序会自动设置运动水平。计时器仅在用户使用高于该水平的力量时才起作用，以便用户可以更有效地锻炼身体。韩国“CRETA”公司还开发了一种类似皮带的设备，旨在帮助用户进行锻炼，以增强其背部和大腿肌肉的力量。经过一年的测试，韩国“CRETA”公司本月在市场上发布了这款产品。





在测试期间，韩国“CRETA”公司的设备获得了“Hi Seoul优秀产品奖”，而用户给予了积极的回应，称他们的肌肉群在相对较短的时间内增加很多，从而有助于改善用户的健康状况。从“Balankey”这款产品开始，韩国“CRETA”公司将继续开发旨在保持身体平衡的产品。





韩国“CRETA”公司为用户提供健康生活的保障，我们期待这家公司能够为人类的健康作出更大的贡献。