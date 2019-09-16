© Ministry of Trade, Industry and Energy

韩国政府已经与南美经济集团南方共同市场举行了第4轮贸易谈判，以寻求增加对该地区出口的方法。上周在釜山举行的谈判中，双方涵盖了货物、服务、投资和政府采购等领域。那么，韩国为什么要寻求与南美地区南方共同市场签署贸易协定？今天，我们邀请到了韩国国际贸易研究所的郭东哲（音译：곽동철）博士，与他共同聊一聊以上的话题。首先，请他为我们介绍一下南美南方共同市场。





南方共同市场是南美最大的经济集团，由巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭组成。它成立于1991年，旨在促进该地区的自由贸易并共同征收外部关税。它正在与太平洋联盟竞争，后者是另一个由墨西哥、智利、哥伦比亚和秘鲁组成的拉丁美洲贸易集团，以争取在该地区的经济优势。尽管市场潜力巨大，但由于这个市场仍然封闭，南方共同市场尚未与任何亚洲国家签署贸易协定。若韩国与南方共同市场之间达成贸易协议，将为韩国公司开通更便捷进入南美市场的渠道。





南方共同市场最初是由4个南美洲国家创建的。为了推动商品、人员和资本的自由流动，这个经济集团取消了各成员国之间的关税，该集团建立了一个像欧盟一样的区域经济共同体。委内瑞拉于2012年加入该组织，但由于国内反对尼古拉斯·马杜罗总统的反政府集会一直持续，该国未能达到基本贸易标准，2016年后其成员资格被暂停了。南方共同市场的准会员包括智利、哥伦比亚和秘鲁，而玻利维亚即将获得正式成员资格。那么，为什么韩国迫切需要与这个南美贸易集团签署贸易协定呢？

南方共同市场人口总数达2.6亿，国内生产总值超过2万亿美元。这个庞大的经济集团是全球主要原材料、农业和畜牧产品供应商之一。不幸的是，由于不稳定的政治局势，与其他地区相比，其经济增长相对较慢。而在贸易政策的重大转变中，欧盟各国政府现在正采取行动，加强市场流动性并进一步开放市场。南方共同市场一直在推动与欧盟、加拿大和韩国的贸易谈判。韩国需要使其出口目的地多样化，以更好地应对全球贸易中日益蔓延的贸易保护主义。在这种情况下，韩国应该利用与南方共同市场的贸易协定，增加与该地区的贸易规模，将其作为韩国商品通往南美市场的主要渠道。





南方共同市场占南美GDP的70％以上，其成员具有巨大的经济增长潜力。资源丰富的巴西是世界第9大经济体，也是中南美洲最大的经济体。同时，在新政府倡导的市场友好型改革政策的背景下，阿根廷正在改善其经济基本面。经济增长率超过4％的巴拉圭和作为区域物流枢纽的乌拉圭都为建立稳固的共同市场作出了贡献。对于汽车和电子产品的全球供应商韩国来说，人口众多、商机众多的南美市场无疑是一个具有吸引力的市场。以出口导向型经济为主的韩国2004年就已经开始与南方共同市场共同研究贸易协定，以探索新市场并推动韩国贸易市场多样化。然而，与之前的预期相反，双边贸易额增长幅度较小。





韩国与南方共同市场之间的贸易额在2011年达到208亿美元的峰值后一直在缓慢下降。2017年略有增加，达到111亿美元，但去年又降至102亿美元。2017年，南方共同市场仅占韩国贸易总额的1.2％，但到了2018年，这一数字下降至1％以下。韩国主要向南方共同市场出口工业产品，包括IT设备、汽车和汽车零部件，主要进口来自南美国家的矿产资源和农产品。也就是说，双边贸易是以互补的方式进行的。2018年，韩国向南方共同市场出口的商品中，半导体以11亿美元占据最大份额，其他包括汽车、汽车零部件、合成树脂、手机和显示器，而韩国进口铁矿石和纸浆、饲料以及包括坚果在内的农产品等原材料。





韩国和南方共同市场之间的贸易一直停滞不前，原因是后者之前一直推行保护本国产业的政策，南美原材料价格下跌以及该地区反复出现的政治动荡都对双方贸易合作产生巨大影响。但是，随着巴西和阿根廷已转向市场改革和开放政策，韩国和4个南方共同市场成员国于去年启动了贸易谈判。





考虑到本地区的反开放情绪，南方共同市场提议使用“贸易协定”代替“自由贸易协定”，但基本上技术援助方面的合作与自由贸易协定相同。韩国与南方共同市场的协定正式缔结后，韩国出口到巴西的产品包括药品、手机零部件、电容器和变压器，这些产品将从减免关税政策中受益。进入阿根廷市场的韩国卡车、手机及其零部件也将获得免税资格。预计韩国还将向巴拉圭和乌拉圭出口更多的紧凑型汽车、手机、电视和摩托车装备等。





韩国和南方共同市场协定签署后，关税减免政策将促使韩国在南美市场上销售更多产品，推动韩国出口贸易发展。目前，南方共同市场对许多进口商品征收高于15％的高额关税。值得注意的是，目前还没有任何亚洲国家与南方共同市场签署贸易协定。因此，对于韩国而言，南方共同市场可以产生比世界上任何其他市场更大的收益，这就是为什么韩国需要谨慎细致地与其进行谈判。





韩国是第一个与南方共同市场开展贸易谈判的亚洲国家，因此韩国应该积极有效地利用这一机会。韩国贸易主管部门需要重点研究南方共同市场的关税制度，并确保实现关税优惠，以便韩国出口商可以获得比竞争对手更大的价格竞争力。但是，南方共同市场可能不会一夜之间开放其市场，因为它长期以来一直保持着贸易保护主义政策。韩国有必要先与其达成低水平的贸易协定，然后分阶段进行进一步的谈判。从长远来看，韩国应该与南美贸易集团深入开展经济合作。





经过20年的艰苦谈判，今年南方共同市场与欧盟签署了自由贸易协定。同样，韩国与南方共同市场之间的贸易谈判可能会走很长的一段路。韩国需要明确的贸易策略，只有这样，才能进入潜力无限的南美市场。