



职业：演员

生日：1994年6月20日

出生地：仁川

身高：179cm

血型：B型

所属组合：5urprise

出道：网剧《放学后福不福》(2013)

姜泰伍凭借英俊的面庞及完美的身材出道后迅速获得关注，是演员组合“5urprise”成员之一。除了表演外，姜泰伍还在模特、综艺、音乐等多领域进行活动，是一位全能艺人。

姜泰伍参演的首部作品为2013年播出的网剧《放学后福不福》，该剧的插曲也由5urprise演唱，尽显其多方面的才华。2014年，姜泰伍主演了韩国、越南合拍的电视剧《Forever Young》，播出后其人气在越南大爆发，并被亲切称为“越南王子”，成为越南当地人气最高的韩流演员。

主要作品：

·电视剧：

《绿豆传》（2019）

《因为初恋是第一次》（2019）

《那个男人吴洙》（2018）

《Short》（2018）

《你太过分了》（2017）

《最佳恋人》（2015-2016）

《女王的花》（2015）

《Forever Young》（2014）

《放学后福不福》（2013）

·电影

《站起来》（2015）

《明堂》（2018）

主要获奖经历：

亚洲明星盛典 演员部分 Rising Star 奖（2017）

越南VTV电视剧盛典 最佳男主角（2015）