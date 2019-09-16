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姜泰伍

#明星档案 l 2019-10-08


职业：演员 

生日：1994年6月20日 

出生地仁川 

身高：179cm 

血型：B型 

所属组合：5urprise 

出道：网剧《放学后福不福》(2013)

 

姜泰伍凭借英俊的面庞及完美的身材出道后迅速获得关注，是演员组合“5urprise”成员之一。除了表演外，姜泰伍还在模特、综艺、音乐等多领域进行活动，是一位全能艺人。 

姜泰伍参演的首部作品为2013年播出的网剧《放学后福不福》，该剧的插曲也由5urprise演唱，尽显其多方面的才华。2014年，姜泰伍主演了韩国、越南合拍的电视剧《Forever Young》，播出后其人气在越南大爆发，并被亲切称为“越南王子”，成为越南当地人气最高的韩流演员。 

 

主要作品： 

·电视剧： 

《绿豆传》（2019 

《因为初恋是第一次》（2019 

《那个男人吴洙》（2018 

《Short》（2018 

《你太过分了》（2017 

《最佳恋人》（2015-2016 

《女王的花》（2015 

《Forever Young》（2014 

《放学后福不福》（2013 

·电影 

《站起来》（2015 

《明堂》（2018 

 

主要获奖经历： 

亚洲明星盛典 演员部分 Rising Star 奖（2017 

越南VTV电视剧盛典 最佳男主角（2015 

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