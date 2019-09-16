欧洲六国发布声明谴责北韩违反制裁决议

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在北韩试射潜射导弹和在斯德哥尔摩进行的美北协商破裂后，有关各方在对北韩施压的同时，还为重启美北对话作出努力。欧洲六国在联合国安理会发布了谴责北韩的联合声明，韩美日三国则就斯德哥尔摩协商破裂的后续对策进行了讨论。





欧洲六国在安理会发布谴责北韩的声明，但美国和俄罗斯并未参与。对此，德国代表克里斯多夫·霍根表示，声明在安理会获得了一致通过。霍根是指欧洲六国发布的声明虽未获得俄罗斯和美国百分之百的赞同，但安理会各成员国已就发布谴责北韩的声明达成了共识。





欧洲国家积极发布谴责北韩的声明可分为两点来解释：第一，欧洲经历了两次世界大战，对大规模杀伤性武器有关问题较为敏感；第二，谴责声明的强度有所下调。此次是由欧洲六国发布声明，而非安理会，且美国也未包括在内，谴责北韩的强度下调，仍保留了与北韩继续进行对话的余地。欧洲六国也在声明中敦促北韩采取具体措施，与美国进行有意义的磋商。德国代表霍根表示，所有理事国都希望重启在斯德哥尔摩开始的工作协商。





另外，北核问题韩美日首席代表在华盛顿进行了会晤，三方就斯德哥尔摩协商的后续对策和加强三方合作的方案进行了讨论。三国在协商中再次强调加强三方合作的重要性。引人注目的是，韩日也进行了双边协商。韩日矛盾曾一度引发韩美日合作出现裂痕的忧虑，韩日进行双边协商，姑且不论是否达成具体协议，但也可视为恢复合作的一个重要进展。