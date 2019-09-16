斯德哥尔摩协商破裂后的美北关系展望

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在瑞典首都斯德哥尔摩举行的美北无核化工作协商破裂后，北韩方面表现出强烈不满。美国接受瑞典提出的建议，两周后在瑞典重启美北无核化工作协商，但是北韩一口回绝，并表示将静候美国改变态度，且期限只到年底为止。





河内美北首脑会谈破裂后，半年多来未能举行美北对话，直至9月北韩外务省第一副相崔善姬表示北韩愿意重启美北无核化工作协商，这对持续要求北韩举行对话的美国来说是大好消息，但是在重启的美北无核化工作协商中，双方仍未能消除意见分歧。北韩持续要求美国拿出“新算法”，美国希望通过协商逐渐拉近立场差距。总之，美北双方仅确认彼此对无核化的立场，未能满足彼此的期待。





当地时间10月5日，在瑞典首都斯德哥尔摩重启的美北无核化工作协商以破裂告终。今年2月河内美北首脑会谈破裂后，时隔7个多月会晤的美北无核化工作协商代表团因协商破裂，双双空手而归。美北无核化工作协商北韩代表团团长、北韩外务省巡回大使金明吉首先对外发布协商破裂的消息。当地时间10月5日晚，金明吉在北韩驻瑞典大使馆前发表声明称，协商因未能符合我们的期待而破裂，并强调美国未能放弃陈旧的立场和态度，将协商破裂的责任归咎于美国。





美国总统国家安全事务助理博尔顿虽然被解职，但是特朗普政府内仍有不少官员要求与北韩进行“大交易”。因此，美国要求北韩表明将采取何种程度的无核化措施，并提出其时间表和路线图。如果北韩同意废弃宁边核设施及采取进一步的弃核行动（+α），那么美国将在北韩无核化过程中，就如何缓和对北韩制裁或给予安全保障等问题与北韩进行磋商。对此，北韩表示美国未能满足其期待。北韩强调已废弃发动机试验场且停止核试验与远程弹道导弹试射，因此美国应对此采取相应的措施，但是美国仍坚持“先弃核，后补偿”立场。因此，协商以破裂告终。据悉，美国在斯德哥尔摩协商中，就美北双方在新加坡美北首脑会谈中达成协议的完全无核化与构建韩半岛永久和平机制等问题提出能够取得进展的新方案，但是在分阶段的无核化方案和体制安全保障、缓和对北韩制裁等方面未能符合北韩的期待。因此，斯德哥尔摩协商破裂后，北韩对美国发出了强硬抨击。以目前的情况来看，北韩像似陷入了窘境。北韩试图在与美国的协商中遂其所愿，但是却将其期限定在今年年底，并表示如果在年底以前未能达成协议，北韩有可能进行核试验和发射洲际弹道导弹。这是北韩试图在美国即将进入大选局面的情况下，向特朗普总统施加压力。如果特朗普总统不为所动，坚持与北韩进行“大交易”的立场，那么随着年底的到来，将会对北韩更加不利。





美北无核化工作协商北韩代表团团长、外务省巡回大使金明吉在走出协商场所后不断谴责美国，并表示北韩有可能重新进行核试验和发射洲际弹道导弹。10月7日返回北韩时还发出警告称，如果美国不做好准备，则有可能发生可怕的变化。这意味着北韩有可能采取极端战术，发起武力挑衅。但其可能性为“一半一半”。北韩或许不会发起挑衅。因为北韩发起挑衅后，不知美国总统特朗普会采取何种行动。如果北韩进行核试验或发射洲际弹道导弹，而特朗普总统表示“不构成问题”，那么特朗普总统将受到美国人民的强烈谴责。因此，特朗普总统有可能对北韩采取强硬措施。由于北韩知道其结果如何，即使发起挑衅也不会触碰底线，也就是说，北韩有可能在不触碰底线的情况下发起挑衅。





目前，北韩为重启美北无核化工作协商留下余地，且在年底以前有可能像发射潜射弹道导弹般在底线上下发起挑衅，以逼迫美国作出让步。关键在于面临弹劾压力和准备竞选连任的特朗普总统将作出何种抉择。如果北韩发起重大挑衅，特朗普总统或许有可能作出极端选择。不论如何，由于北韩拒绝两周后在瑞典重启美北无核化工作协商，因此双方能在何时重启协商尚难以妄下定论。





以目前的情况来看，两周内重启美北无核化工作协商的可能性并不很大。因为美国坚持通过协商拉近彼此间的意见差距，但是北韩却要求美国拿出“新算法”。美国总统特朗普在受到弹劾压力的情况下，不会对北韩进一步作出让步，因为这对其竞选连任会产生负面影响。尽管如此，特朗普总统仍希望通过协商，使无核化问题取得进展，但是北韩却持续要求美国拿出“新算法”，因此短期内将难以重启无核化工作协商。





如此这般，美北无核化工作协商再次陷入危机，像似回到今年2月河内美北首脑会谈以后甚至去年6月新加坡美北首脑会谈以前的状况。因此，美北胶着局面将会持续一段时间。