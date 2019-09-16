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本月15日，南北韩男子足球代表队将在平壤金日成体育场举行2022年卡塔尔世界杯足球赛亚洲区预选赛。这是韩国国家男子足球队首次远征平壤出战世界杯预选赛。据悉，金日成体育场可容纳4万多名观众。因此，届时将有4万多名北韩观众前往金日成体育场观看比赛。北韩民众热爱足球，并在全国范围掀起了足球热潮。





1990年意大利世界杯足球赛时，南北韩男子足球代表队曾在亚洲区预选赛上正面交锋，1994年美国世界杯足球赛时又在亚洲区预选赛上进行交锋，最近的一次交锋是在2010年南非世界杯足球赛亚洲区预选赛期间。此次是南北韩男子足球代表队时隔近10年再次在世界杯足球赛亚洲区预选赛上展开交锋。在亚洲地区，北韩男子足球代表队是继韩国、日本之后的第三强队，北韩女子足球代表队的实力已登上世界级水平。中国高喊“足球崛起”，为打入世界杯足球赛决赛圈而努力，但是北韩早在1966年就打入英格兰世界杯足球赛八强赛，并获得2010年南非世界杯足球赛决赛圈的入场券。目前，北韩男子足球代表队的实力虽然比韩国队略逊一筹，但是总的来看，在亚洲地区处于较高水平。





今年是南北韩男子足球代表队继1990年、1994年和2010年世界杯足球赛亚洲区预选赛后第4次展开交锋。南北韩男子足球代表队在历届世界杯足球赛亚洲区预选赛上的战绩为16战7胜8平1负，韩国队处于绝对上风，但是北韩队的实力也不容小觑。在上月进行的2022年卡塔尔世界杯足球赛亚洲区预选赛第二阶段H组比赛中，北韩队击败黎巴嫩队和斯里兰卡队，以2胜、积6分、攻入3球的战绩领跑H组。北韩于1958年加入国际足联，在1966年英格兰世界杯足球赛16强赛上，北韩队以1比0战胜意大利队打入8强赛，这给世界足球界带来莫大冲击。在2010年南非世界杯足球赛上，北韩队在与足球强国巴西队的比赛中攻入1球，展现出不容小觑的实力。





北韩在已故国家主席金日成和现任国务委员会委员长金正恩的指示下，以在国际大赛上能取得优秀成绩的体育项目为对象，实行名为“胜算项目”的制度。北韩重点扶持的“胜算项目”有足球、柔道、举重、射击、摔跤、乒乓球、马拉松等22个项目。通过该制度，北韩男女足球代表队的实力已达到国际水平，且这22个“胜算项目”的北韩选手在国际大赛上获得了多枚金牌。特别值得一提的是，足球不需要特别的装备，只要有一个球就能进行练习并提高其实力技巧，因此很多人喜欢踢足球。据悉，北韩的体育培训项目共有49个，但是北韩仅派遣22个项目的运动员参加国际大赛。对经济状况欠佳的北韩来说，难以派遣所有项目的选手参加国际大赛。因此，北韩重点扶持适合北韩民众体型的体育项目，并派遣有可能取得优秀成绩的运动员参加国际大赛。其中，足球是不需要特别的装备且北韩居民大都喜欢的低费用、高效率体育项目。





此外，在国际大赛上取得优秀成绩的运动员们可享受北韩政权给予的特别待遇。北韩和韩国不同，对在国际大赛上获得金牌等取得优秀成绩的运动员赋予“英雄”称号和符合其称号的多种优惠。在奥运会和世锦赛上获得金牌的运动员被赋予体育部门的最高称号“人民体育人”称号，并发放奖金或年金。最大优惠是给予运动员和他的家属能在平壤生活的公寓房，有时还提供轿车。由于北韩政权给予上述多种优惠，运动员们为在国际大赛上取得好成绩而倍加努力。据悉，北韩运动员在国际大赛上获得奖牌等取得优秀成绩后，被赋予“体育名手”、“人民体育人”、“努力英雄”、“共和国英雄”等多种称号。2013年，北韩在平壤建造“体育人专用公寓楼”，并将其公寓房赠予优秀的体育选手。此外，在国际大赛上获得的美元奖金也给予选手等，实行多种多样的奖励政策。





北韩国务委员会委员长金正恩也给予鼎力支援。北韩最具代表性的体育场“绫罗岛五一体育场”在金正恩委员长的指示下改建成最新式足球场，并强调早期足球教育。2013年创办的“平壤国际足球学校”作为培养北韩足球精英的摇篮，从北韩各地学校选拔球技精湛的青少年和7岁到13岁的儿童足球英才。通过5次测试等严格的筛选过程才能入学的“平壤国际足球学校”拥有人造草坪球场、天然草坪球场，并具备最好的供餐条件和完善的设施。特别值得一提的是，“平壤国际足球学校”聘请足球强国西班牙和德国的足球教练指导学生。此外，“平壤国际足球学校”还强调外语教育，并选拔派遣实力卓越的学生到欧洲去留学。如此这般，在北韩当局的鼎力支援下，北韩足球选手接二连三地进军海外甲级联赛。





最近，北韩籍足球选手通过早期培训进军海外甲级联赛。通过“平壤国际足球学校”前往欧洲留学的学生当中，最具代表性的选手是效力于意大利足球甲级联赛尤文图斯队的韩光成和效力于瑞士足球挑战联赛洛桑体育队的朴光龙。此外，还有3-4名北韩选手进军意大利足球甲级联赛。其中，韩光成被称为“北韩的孙兴慜”，引起英超联赛球队的关注。据多家媒体报道，韩光成的转会费至少为500万欧元、最多1500万欧元，折合韩币为70亿至180亿水平。今年9月转会至意大利足球甲级联赛尤文图斯队的韩光成是北韩“精英发掘系统”的宠儿。出生于1998年、今年满21岁的韩光成作为出身于“平壤足球国际学校”的足球英才，2015年在17岁以下世界杯赛上崭露头角，2017年加盟意大利足球甲级联赛尤文图斯队，跻身世界级足球选手的行列。预定于本月15日在平壤举行的2022年卡塔尔世界杯足球赛亚洲区预选赛上，韩光成等活跃于世界足坛的北韩选手将与孙兴慜、李康仁等韩国海外派选手正面交锋。





2008年在金刚山发生北韩哨兵射杀韩国游客事件后，南北韩关系急剧恶化，但是南北韩足球交流并没有中断。由于南北韩人民都很怀念在首尔和平壤轮流举行的“京平足球赛”，且通过“统一劳动者足球赛”、“少年儿童足球赛”等足球交流营造和谐氛围。因此，足球将会发挥促进南北韩全面交流的领头羊角色。1990年，韩国足球队远征平壤举行的“南北统一足球赛”为促进南北韩交流合作起到了积极作用。因此，我们期待本月15日南北韩男子足球代表队在平壤举行的2022年卡塔尔世界杯足球赛亚洲区预选赛也能为促进南北韩关系发展发挥积极的作用。