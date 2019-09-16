釜山国际电影节顺利举行

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本月3日开幕的第24届釜山国际电影节尽管途中遭遇台风，仍然顺利举行。





本届电影节为了纪念韩国电影100周年，特别开设了“韩国电影百年史，十部伟大经典”展映单元，引起了关注。本届釜山国际电影节恰逢韩国电影迎来100周年，意义尤为深远。包括开幕影片、哈萨克斯坦电影《偷马贼：时间之路》在内，共有来自85个国家的303部作品受邀展映。在非竞赛单元，全球首映环节共有120部作品受邀，其中长片97部、短片23部。国际精品环节共有30部作品受邀，其中长片29部、短片1部。受邀作品在包括电影的殿堂在内的6家影院、40多块银幕上映。值得一提的是，釜山国际电影节的发祥地中区南浦洞也进行了作品展映。竞赛单元“新浪潮”共有14部作品入围，虚拟现实电影单元共有53部作品展映。在电影节期间举行的亚洲电影市场今年首次设立了针对电视剧的“亚洲内容奖”，规模也因此扩大，从去年的23个国家、171家企业和73个展位增至34个国家、200余家企业和86个展位。另外，釜山国际电影节论坛也设置了关注韩国电影100年、南亚和东南亚电影潮流、电影技术、产业和政策等主题环节，取得了富有意义的成果。





首届釜山国际电影节于1996年9月31日拉开帷幕。当时以南浦洞电影街为中心形成了釜山国际电影节广场，影迷们的反应超乎预料得热烈，釜山国际电影节由此迅速成为了民众们的节日，南浦洞也因此收获了釜山国际电影节发祥地的美誉。之后由于Megabox、CGV等大型影院先后落户釜山海云台，电影节的中心也随之转移。2011年，电影的殿堂落成，成为了电影节的新中心地。第一届电影节共有来自全球30多个国家的174部影片上映，在一周的时间内吸引了17万观影人次。2014年围绕上映作品的问题，电影节内部产生了矛盾，但是经过多年发展而取得的地位并没有因此动摇。去年，电影节宣布正常化，今年又顺利举办，再度显示了釜山国际电影节的地位。





今年的电影节恰逢韩国电影100周年，意义尤为深远。另外，电影节期间虽然遭遇了强劲台风，损失不小，但电影节的热度并未消减。不过有评价认为，今年的电影节缺乏与这种意义相符合的话题人物，较为可惜。在戛纳电影节凭借《寄生虫》收获韩国首个金棕榈奖的奉俊昊导演因身在美国，无法出席，留下遗憾。受邀在大师单元展映的《归园厨房，胡不归》的导演王颖也因健康不佳无法到场，只发送了视频信息。不过，观众对电影节仍旧表现出了热情，但与往年相比，话题作品有所不足。尽管如此，釜山国际电影节仍在不断地发展。