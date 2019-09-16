韩国国家竞争力排名全球第13位

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企划财政部9日表示，根据世界经济论坛发布的《2019年全球竞争力报告》，在全球竞争力综合排名中，韩国在141个国家中位列第13位。韩国在宏观经济稳定性和信息通信技术普及指标中，继去年之后再度位列全球第一，而企业活力和劳动市场指标的排名则有所下滑。





在世界经济论坛全球竞争力报告中，新加坡上升至第1位，美国则下滑至第2位，其次分别是中国香港、荷兰、瑞士、日本、德国、瑞典、英国和丹麦等。韩国今年的国家竞争力排名较去年上升2个名次，较2017年上升4个名次。韩国国家竞争力排名在主要发达国家中也位居上游，在经济合作与发展组织的36个成员国中排名第10，在东亚及太平洋地区的17个国家中则排名第5。韩国在世界经济论坛全球竞争力报告中的排名曾从2008年的第13位跌至2017年的第26位。从2017年起，世界经济论坛修改了评价标准，若根据新标准，韩国2017年的排名为第17位。





在此次12项评价指标中，韩国有2项指标排名下滑。排名上升的指标和与去年持平的指标各为5项。排名下滑的指标是劳动市场和企业活力。韩国劳动市场指标在历年评价中都表现低迷，是韩国固有的薄弱环节，今年的排名较去年进一步下滑，仅为第51位。在劳动市场指标下的具体项目中，韩国劳资关系项目排名仅为第130位，在受评价国家中处于最下游水平。此外，与劳动市场灵活性欠缺有关的解雇费用、雇佣和解雇惯例、外国劳动者雇佣简便性等项目中，韩国均排在百名开外。企业活力指标的排名则从去年的第22位下滑到今年的第25位。具体来看，韩国在创业费用与创业准备时间、破产恢复率、破产法律体系、接受创意的企业等项目的排名均有所下滑。在“对业主风险的态度”项目中，韩国的排名下滑尤为明显，从去年的第77位下滑到第88位。另一方面，韩国信息通信技术普及和宏观经济稳定性指标排名继去年之后，再度位列全球第一。基础设施、革新能力、医疗等指标的排名也位居最上游，市场规模、金融系统、制度和技术等指标排名位居上游。世界经济论坛评价韩国为“信息通信领域的全球领袖”，但同时也表示，韩国需鼓励企业家精神、促进国内竞争、改善劳动市场的二元性结构和不灵活。





分析认为，这次评价切实反映了目前韩国劳动市场依然僵硬、企业活力下滑的现实情况。尤其是历年评价都指出劳动市场不灵活正在削弱韩国的国家竞争力，但是至今仍没有明显改善。对此，政府计划在社会各界达成妥协的前提下，推进劳动市场改革，加快对革新性平台的投资和新产业的培育，提高革新能力。