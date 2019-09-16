法务部长官曹国发布检察组织改革案

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8日，法务部长官曹国在就任满月之际，发布了以缩减、废除特别调查部等内容为主的检察组织改革案。





当天下午，曹长官在政府果川大楼召开的例行记者会上表示，将选定检察组织改革的迅速推进议题，从本月起推进相关规定的修改。改革案中最引人注目的是与特别调查部有关的内容。根据改革案，今后将仅在首尔中央地方检察厅等主要检察厅保留特别调查部，名称也将改为“反腐败调查部”。特别调查部是检方最具代表性的主动调查部门，于1973年首次在大检察厅建立。创建以来，特别调查部主导了对政客、高级公务员和企业家的权力腐败案件的调查，但也因此招致了“政治检察”的污名。特别调查部在文在寅政府组建后，调查了朴槿惠、李明博两名前总统和三星电子副会长李在镕，目前负责调查曹国家属的也是特别调查部。改革案还将限制扩大调查。扩大调查是指将调查范围扩大到原本不属于调查对象的事件，从而达到即使原本案件不存在嫌疑，也可以通过其他案件进行起诉的目的。曹国还表示，将禁止在调查过程中公开嫌疑情况、禁止长时间调查和深夜调查等，改善部分不良调查惯例。





为了消除检方权力过度膨胀带来的副作用，各界对检察组织改革的必要性已经形成共识。检方不仅仅被批判为充当“政权忠犬”的政治检察，各种不良调查惯例也引发了侵犯人权的争议。为此，法务部将扩大已取得部分成果的与检方脱钩的行动。此前被检察官出身人员所占据的法务部核心职位今后将启用非检察官出身人员，改善检方操控法务部的情况。





曹国还再度确认了加快改革速度、在年内完成改革的意向，将首先在10月内修改《检察厅事务机构有关规定》，完成特别调查部的缩减和废除。该规定的修改需要通过总统令、国务会议表决等程序。对调查惯例的改善等也将通过修改各类相关规定来迅速推进。





检察组织改革广泛来看已经在国民中形成了共识，不过改革案却是在法务部长官曹国的家属因各种非法嫌疑而接受检方全方位调查的情况下发布的。曹国强调“尊重人权、有节制地行使检察权力”，然而针对其的批判却愈演愈烈，从曹国是否有资格谈论改革升级为其家属将成为特别调查部缩减及调查惯例改善的首批受益者。检察组织改革政策的诚意也引发了争议，最终演变为曹国与检察总长尹锡悦的权力斗争。目前，围绕曹国的大规模支持和反对集会持续，朝野政党僵持不下，预计调查权调整等相关法案修正案在国会的处理也将面临巨大困难。