韩国国际学校的华语教育

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：陈江江（首尔外国人学校小学部华语教师 ）





华语如今在全世界都是一个热门语言，韩国社会对华语教育的重视程度也在逐渐增加。然而以全世界各国的学生所组成的首尔国际学校也在努力向学生教授华语.本期节目有请首尔外国人学校小学部的华语老师陈江江为我们介绍一下相关情况。









南：您好！请你自我介绍一下，好吗？

陈：大家好，我叫江江，来自于中国的武汉。现在在韩国的首尔外国人学校小学部当汉语教师，我来韩国大概有5年的时间了。我大学是在国内读的，本科专业是英语。其实以前我对当老师并没有什么兴趣，因为我们从小就是接受的是注入式的教育，让我觉得当老师并不是一个有魅力的工作。但是一个偶然的机会让我做了老师，我看到国际学校的外籍教师那种充满活力地去引导孩子们成长的教学方式给我很大的启发，燃起了我想当一名教师的热情。从中国的上海到韩国，十年来我一直都在国际学校任教，可以说是收获满满。

南：能简单的介绍一下首尔国际学校是一所怎样的学校吗?

陈：首尔国际学校是一所专门供外籍学生或者是在海外生活了3年以上的韩国学生读书的私立学校，学生来源还是以韩国学生居多。学费不菲，但是教育水准还是不错的。学校对教师的要求还是很高的，并经常提供各种教师培训。









南：国际学校为什么也要和韩国的其他学校一样教授华语呢？

陈：其实首尔国际学校开始开设中文课程和其他的学校相比还是比较晚的，主要原因据说是家长们强烈要求开设中文课程。因为现在韩国的其他学校基本上都开设了中文课程，国际学校的孩子们也不能落后。学好了中文对于孩子们来说今后的道路就更加宽广。

南：孩子们对华语学习的热情高吗？

陈：非常高，不久前我们刚刚开了家长会，家长们非常主动地问我“如何才能帮助孩子学好中文？”“会不会因为我们自己不会中文而不能帮孩子？”等等。总之热情非常高。

南：你今后目标是什么呢？

陈：我的丈夫是美国人，但是我希望我的孩子能够熟练地掌握中文，因此在考虑去一个以中文为母语的国家去工作，让孩子在那里接受教育，比如中国或者是香港和新加坡等地。（图片来自嘉宾）