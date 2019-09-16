韩政府积极强化材料、零件、装备竞争力

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韩国政府公布旨在强化材料、零件、装备竞争力的三大战略。





战略的核心内容为确保供应稳定、构建价值链和提供财政支持，从而摆脱依赖型产业结构。韩国政府计划，将在上述战略基础上先选定100个以上项目，并排定优先顺序，然后对每个项目采取针对性战略。为此，韩国政府计划新设特别会计项目，每年投入2万亿韩元以上的财政资金。韩国政府将力保100+α核心战略项目供应稳定。韩国政府将根据确保供应稳定、展开研发的必要性选定核心战略项目，并在下月底前制定针对性战略。此外，还将选定同时推进国产化和吸引海外投资的项目。





为确保核心战略项目供应稳定所确定的中长期计划核心是财政投资。截至2024年，韩国政府每年将投入2万亿韩元以上的财政资金，尽早确保核心技术。此外，还将通过强大企业间的合作模式，构建强有力的价值链(VC•Value Chain)，同时打造健康的产业生态系统、扩大需求、改善供应链。为妥善实施上述战略，韩国政府将在年内修改相关法律，从明年1月1日起新设特别财政体系。





日本政府7月4日起限制向韩国出口3项半导体和显示器核心材料，8月28日将韩国移出“白名单”。韩国政府将此次危机视为机遇，决定强化材料、零件和装备竞争力，积极发展国内技术，降低对外依存度。